Chương trình trải nghiệm đêm “Đêm ký ức - ước vọng hòa bình”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đến dự chương trình có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy; Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM Lê Tú Cẩm.

Theo ban tổ chức, "Đêm ký ức - ước vọng hòa bình” là sản phẩm văn hóa - du lịch đêm đầu tiên của bảo tàng, diễn ra đến hết ngày 31-12. Chương trình hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa của TPHCM.

Các đại biểu, nhân chứng lịch sử, khách mời cùng tham quan chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cho biết “Đêm ký ức - ước vọng hòa bình” mang đến cách tiếp cận di sản mới, giàu cảm xúc, nhất là với giới trẻ và du khách quốc tế. Các giải pháp công nghệ được triển khai trên nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, bảo đảm an toàn cho tài liệu, hiện vật. Đây cũng là bước khởi đầu để bảo tàng tiếp tục phát triển các sản phẩm văn hóa đêm đặc sắc, xứng tầm vị thế TPHCM.

Theo mạch tự sự “Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do”, ba không gian trưng bày kết nối nghệ thuật thị giác đương đại với ký ức lịch sử. Trong nhà trưng bày, trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping tái hiện “Hà Nội 12 ngày đêm”, khắc họa cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52, tạo bước ngoặt tiến tới ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973). Tiếp đó, sắp đặt “Con rối hòa bình” gợi suy ngẫm về nền hòa bình mới hiện diện trên văn bản, khi bom đạn và chia cắt vẫn tiếp diễn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM Lê Tú Cẩm gióng tiếng chuông hòa bình trong chương trình trải nghiệm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại khu Chuồng cọp, 3D Mapping trên tường đá cùng hoạt cảnh tái hiện sự khắc nghiệt tột cùng nơi “địa ngục trần gian” nhà tù Côn Đảo, khắc họa tinh thần kiên trung, niềm tin sắt đá hướng về tự do của các chiến sĩ cách mạng.

Hành trình khép lại bên Chuông Hòa bình, được chế tác từ vỏ bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Khi tiếng chuông vang lên, hệ thống cảm biến âm thanh kích hoạt 3D Mapping trên mặt tiền tòa nhà và hiện vật ngoài trời, gửi gắm ước vọng hòa bình cho Việt Nam và nhân loại.

>>> Một số hình ảnh trong chương trình trải nghiệm tham quan đêm ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Đêm ký ức - ước vọng hòa bình” ứng dụng hệ thống máy chiếu cường độ cao của Panasonic cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Khách tham quan theo mini tour 50-60 người/đoàn, dùng tai nghe thuyết minh riêng để giữ sự trang nghiêm của không gian. Chương trình đón khách từ ngày 24-11 với 4 suất mỗi tối, đăng ký trực tuyến tại demkyuc.baotangchungtichchientranh.vn.