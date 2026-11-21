Tối 21-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” diễn ra chương trình “Đêm thi tài năng - Hành trình kỳ diệu”. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đêm thi tài năng có sự tham gia của 8 tiết mục đến từ các trường học và đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Trường Tiểu học Nha Trang; Nam Nha Trang; Tây Nha Trang; Bắc Nha Trang; Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa; nhóm Happy Family; nhóm Hoạ Mi; nhóm Erobic Hồng Yến.

Các tiết mục dự thi được dàn dựng đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật như: Hát, múa, nhảy hiện đại, mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi. Qua từng phần trình diễn, các em thiếu nhi thể hiện sự tự tin, năng khiếu nghệ thuật và tinh thần sáng tạo. Nhiều tiết mục còn lồng ghép nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục "Vũ điệu Tây Bắc" của học sinh Trường Tiểu học Tây Nha Trang.

Tiết mục hát múa "Tự nguyện" của học sinh Trường Tiểu học Bắc Nha Trang.

Tiết mục "Hành trình cội nguồn vững bước tương lai" của học sinh Trường Tiểu học Nha Trang.

Bên cạnh đó, các em còn tham gia các hoạt động nhảy tương tác, minigame “Bậc thầy ngôn ngữ”, “Vũ điệu lốc xoáy” trải nghiệm các trạm trò chơi với những chủ đề khác nhau, kết hợp giữa vận động, khám phá, sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải tài năng cho Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giải tài năng cho Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa; giải tỏa sáng cho Trường Tiểu học Nha Trang và Trường Tiểu học Tây Nha Trang; giải tự tin cho các trường và đơn vị còn lại.

Ban tổ chức trao giải tỏa sáng cho Trường Tiểu học Nha Trang và Trường Tiểu học Tây Nha Trang.

Chương trình góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em giao lưu, học hỏi, phát triển năng khiếu nghệ thuật; đồng thời khơi dậy tinh thần học tập, khuyến khích sự tự tin trong thể hiện năng lực, sở trường của bản thân.