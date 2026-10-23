Đêm nhạc 'Vĩnh Hy Xưa'- Đánh thức miền ký ức

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” kể câu chuyện về một vùng biển giàu sức sống, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và quảng bá điểm đến. (Ảnh: HƯNG MINH)

Những tình khúc gọi miền thương nhớ

Đêm 22/10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), tiếng sóng biển hòa cùng những giai điệu trữ tình, mở ra một không gian âm nhạc đậm chất hoài niệm. Trong khuôn khổ chương trình Famtrip “Vĩnh Hy xưa-Vĩnh Hải ngày nay”, đêm nhạc do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long tổ chức đã đưa khán giả bước vào cuộc du hành qua những miền ký ức, nơi mỗi giai điệu cất lên đều gợi nhắc một thời yêu thương, một khoảng trời kỷ niệm.

Vĩnh Hy về đêm mang vẻ đẹp trầm lắng. Biển xanh thẫm dưới ánh đèn, núi non lặng lẽ ôm lấy vịnh, gió từ ngoài khơi mang theo vị mặn mòi của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng hát cất lên, mềm mại như dòng nước len qua những ghềnh đá, đưa cảm xúc người nghe trôi về những năm tháng xa xôi.

Đông đảo khán giả nghe và cảm xúc với những tình khúc vượt thời gian. (Ảnh: HƯNG MINH)

Khi những nốt nhạc đầu tiên của “Thuyền và biển” vang lên, câu chuyện tình yêu dường như hòa vào nhịp sóng. Rồi “Còn yêu em mãi”, “Ai cho tôi tình yêu”, “Giờ xa lắm rồi”… nối nhau ngân nga, khơi dậy những rung động tưởng đã ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn.

Có những lời ca gợi nhớ một mối tình dang dở, có giai điệu chạm đến nỗi niềm thủy chung, cũng có những thanh âm khiến người ta bất giác nhớ về một người, một thời tuổi trẻ hay một miền quê đã xa. Âm nhạc không chỉ được nghe bằng đôi tai mà còn được cảm nhận bằng ký ức. Giữa biển đêm Vĩnh Hy, mỗi ca khúc như mở ra một cánh cửa thời gian, để người nghe tìm lại những điều bình dị mà năm tháng chưa thể làm phai nhạt.

Sự góp mặt của các giọng ca Giao Linh, Quế Nương, Vũ Trà cùng phần trình diễn của Trio Band mang đến cho đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc. Những giọng hát giàu tự sự, khi sâu lắng, khi da diết, quyện trong những bản phối acoustic mộc mạc, tạo nên không gian gần gũi mà vẫn đầy sức lay động. Những tình khúc quen thuộc vì thế không chỉ gợi nhớ quá khứ mà còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn khán giả hôm nay.

Điều làm nên sức sống của những ca khúc vượt thời gian có lẽ nằm ở khả năng chạm đến những cảm xúc chung của con người. Dẫu mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, khi giai điệu quen thuộc cất lên, mọi khoảng cách dường như được thu hẹp. Người nghe tìm thấy mình trong lời ca, trong ánh mắt xa xăm hay một nụ cười thoáng hiện giữa đêm nhạc.

Nữ ca sĩ Giao Linh biểu diễn các ca khúc xưa đầy hoài niệm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ miền hoài niệm, chương trình dần chuyển sang sắc màu tươi sáng với “Vĩnh Hy ngày mới”, “Đi giữa trời rực rỡ-Về đi thôi”… Nhịp điệu trẻ trung, rộn ràng như đánh thức sức sống của vùng biển đang chuyển mình. Nếu những tình khúc xưa đưa người nghe trở về với những kỷ niệm riêng tư thì các ca khúc mới lại mở ra hình ảnh Vĩnh Hy hôm nay: tươi trẻ, năng động và giàu khát vọng phát triển.

Khép lại chương trình là liên khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình-Nối vòng tay lớn”. Những giai điệu hào sảng vang lên giữa không gian biển trời bao la, lan tỏa tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai. Từ những rung động riêng tư của tình yêu đến cảm xúc chung về đất nước, đêm nhạc đã nối liền các cung bậc cảm xúc, để mỗi người ra về mang theo một miền Vĩnh Hy của riêng mình.

Kể câu chuyện điểm đến bằng âm nhạc

Không dừng lại ở một đêm thưởng thức nghệ thuật, “Vĩnh Hy Xưa” còn mở ra cách tiếp cận du lịch bằng trải nghiệm văn hóa và cảm xúc. Trong khuôn khổ Famtrip “Vĩnh Hy xưa-Vĩnh Hải ngày nay”, chương trình kết nối hơn 100 doanh nghiệp trong nước, tạo cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác và quảng bá tiềm năng du lịch vùng biển phía nam Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long, cho biết, việc đưa âm nhạc vào hành trình Famtrip nhằm kết hợp trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật với hoạt động kết nối doanh nghiệp. Qua đó, chương trình giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tiềm năng phát triển du lịch của Vĩnh Hải-Vĩnh Hy đến các doanh nghiệp lữ hành, đối tác và khách mời.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các doanh nghiệp có thêm điều kiện cảm nhận sức hấp dẫn của điểm đến, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và nghiên cứu xây dựng những sản phẩm phù hợp nhu cầu, thị hiếu của du khách.

“Vĩnh Hy vốn được thiên nhiên ưu ái với vịnh biển xanh biếc, những dãy núi ôm lấy mặt nước và vẻ đẹp bình dị của làng chài ven biển. Nhưng sức hút của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh sắc. Đó còn là những câu chuyện được kể, những giá trị văn hóa được cảm nhận và cả những khoảnh khắc đủ sức lưu lại trong lòng du khách”, ông Vũ chia sẻ.

Thực tế, trong xu hướng du lịch ngày càng coi trọng trải nghiệm, cảnh quan đẹp là lợi thế ban đầu, nhưng cảm xúc và những giá trị khác biệt mới góp phần tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Một buổi chiều ngắm vịnh, một hành trình khám phá thiên nhiên hay một đêm thưởng thức những tình khúc bên biển đều có thể trở thành ký ức đáng nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại.

Với Vĩnh Hải-Vĩnh Hy, việc kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và thưởng thức nghệ thuật mở ra hướng phát triển những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Âm nhạc không thay thế những giá trị vốn có của vùng đất, mà góp phần kể câu chuyện về vùng đất ấy bằng một ngôn ngữ giàu cảm xúc, giúp cảnh sắc trở nên gần gũi hơn và trải nghiệm của du khách thêm sâu sắc.

Nhịp điệu trẻ trung, rộn ràng như đánh thức sức sống của vùng biển đang năng động và giàu khát vọng phát triển. (Ảnh: HƯNG MINH)

Sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong chương trình Famtrip cũng cho thấy vai trò của liên kết trong phát triển du lịch. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi và trải nghiệm thực tế, các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm hướng hợp tác, kết nối dịch vụ, từng bước hình thành những hành trình khám phá đa dạng hơn. Để tiềm năng trở thành lợi thế cạnh tranh, vẻ đẹp thiên nhiên cần được song hành với sản phẩm sáng tạo, dịch vụ chất lượng và sự phối hợp bền vững giữa các đơn vị làm du lịch.

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” khép lại, những giai điệu cuối cùng dần tan vào tiếng sóng. Biển vẫn miên man vỗ bờ, núi vẫn trầm mặc bên vịnh, nhưng trong lòng người nghe, những thanh âm vừa đi qua dường như vẫn còn ngân mãi.

Bởi một điểm đến đáng nhớ không chỉ nằm ở những gì mắt thấy, mà còn ở những cảm xúc đọng lại sau mỗi hành trình. Với “Vĩnh Hy Xưa”, vùng biển phía nam Khánh Hòa không chỉ hiện lên qua sắc xanh của đại dương, nét hùng vĩ của núi non hay vẻ bình dị của làng chài, mà còn được lưu giữ bằng những tình khúc vượt thời gian. Và khi âm nhạc chạm đến ký ức, Vĩnh Hy cũng trở thành một miền thương nhớ, nơi du khách không chỉ tìm đến để ngắm nhìn, mà còn để lắng nghe, cảm nhận và mang theo những dư âm đẹp sau mỗi lần ghé thăm Vĩnh Hy.