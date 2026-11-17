Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, đại diện các tổ chức thanh niên, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm nhạc văn hóa mang tên “Mạch nguồn”, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm nhạc văn hóa mang tên “Mạch nguồn”, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm nhạc văn hóa mang tên “Mạch nguồn”, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga