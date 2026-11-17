Đêm nhạc văn hóa 'Mạch nguồn' lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt tại Nga
Tối 16/11/2026, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, Liên bang Nga, tổ chức đêm nhạc văn hóa mang tên "Mạch nguồn", nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, đại diện các tổ chức thanh niên, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại đây.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dem-nhac-van-hoa-mach-nguon-lan-toa-truyen-thong-ton-su-trong-dao-cua-nguoi-viet-tai-nga-20261117103101475.htm