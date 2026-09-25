Đêm nhạc tại Paris gây quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng phó với lũ lụt

Điểm đáng chú ý của dự án là thay vì chỉ kêu gọi cứu trợ sau khi thiên tai xảy ra, Anchor Resilience hướng tới hỗ trợ người dân tiếp cận một cơ chế bảo hiểm được chuẩn bị từ trước. Theo kế hoạch, chương trình thí điểm ban đầu dự kiến dành cho khoảng 100–120 hộ dễ bị tổn thương tại miền Trung, với sự tham gia của các đối tác địa phương và một doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép.

Anh Trần Louis Hùng Anh, đại diện Anchor Resilience, cho biết khác với cứu trợ truyền thống thường chỉ bắt đầu sau khi thiệt hại đã xảy ra, dự án muốn giúp người dân có một lớp bảo vệ tài chính từ trước. Theo cơ chế được giới thiệu, khi lượng mưa vượt ngưỡng đã xác định trong hợp đồng, khoản hỗ trợ có thể được kích hoạt nhanh hơn mà không phải chờ quá trình kêu gọi cứu trợ. Qua đó, người nông dân có thêm nguồn lực để sớm khôi phục sản xuất và chủ động hơn trước mỗi mùa mưa bão.

Dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương biểu diễn tại đêm hòa nhạc “Concert de Solidarité” ở Paris ngày 24/9/2026. Ảnh: Trần Đức Hùng - PV TTXVN tại Pháp

Theo ban tổ chức, mục tiêu gây quỹ của chương trình là 5.000 euro (khoảng 5.600 USD). Nguồn tiền huy động được dự kiến sử dụng để hỗ trợ chi phí tiếp cận cơ chế bảo vệ trước rủi ro, đồng thời phục vụ các hoạt động nâng cao nhận thức và phòng ngừa thiên tai. Với các hộ nông dân, việc nhận được nguồn lực sớm sau lũ có thể giúp họ nhanh chóng mua lại giống, sửa chữa thiết bị, khôi phục chuồng trại và hạn chế nguy cơ một cú sốc thiên tai kéo dài thành khó khăn kinh tế.

Để đưa câu chuyện về rủi ro khí hậu tại Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và cộng đồng người Việt, Anchor Resilience lựa chọn âm nhạc làm điểm kết nối. Chương trình giới thiệu các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart, Chopin, Debussy và Rachmaninov bên cạnh những sáng tác của các nhạc sĩ Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi và Phạm Duy, với sự tham gia của các nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Cấn, Vũ Thanh Nhật và dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải ủng hộ chương trình gây quỹ “Concert de Solidarité” tại Paris ngày 24/9/2026. Ảnh: Trần Đức Hùng - PV TTXVN tại Pháp

Anh Trần Đức Tuân, thành viên Hợp ca Quê Hương, chia sẻ với các nghệ sĩ, âm nhạc không chỉ là cách gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, mà còn là một phương thức sẻ chia. “Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi mong mỗi tiếng hát có thể góp một phần nhỏ hỗ trợ những người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt”, anh bày tỏ.

Chương trình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người Pháp. Ông Alain Bonnet, thành viên của hiệp hội Làng Hữu nghị Vân Cảnh tại Hà Nội, cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến tình trạng mưa lớn và ngập lụt xảy ra ngày càng thường xuyên tại Việt Nam. Theo ông, với nhiều hộ nông dân, khả năng vượt qua những cú sốc khí hậu lặp đi lặp lại là vấn đề có ý nghĩa sống còn, vì vậy những mô hình giúp người dân chủ động hơn trước rủi ro cần được khuyến khích.

Thông qua đêm nhạc, Anchor Resilience không chỉ hướng tới huy động nguồn lực cho một dự án cụ thể, mà còn muốn thu hút sự chú ý của công chúng tại Pháp đối với những tác động ngày càng rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh kế của người dân Việt Nam. Cách tiếp cận này cho thấy một hướng hỗ trợ mới: từ chỗ chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang từng bước xây dựng khả năng chống chịu và phục hồi sớm cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.