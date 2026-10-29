Đêm nhạc riêng đầy cảm xúc của Lệ Quyên tại Singapore

Đêm nhạc ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên. (Nguồn: BTC)

Đồng hành cùng Lệ Quyên trong đêm nhạc đặc biệt này là những nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam: Ban nhạc Vĩnh Tâm gồm 5 nhạc sĩ và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.

Với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đặc trưng, Lệ Quyên đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, trải dài từ những bản pop ballad sâu lắng, các ca khúc trữ tình của dòng nhạc Bolero đến chất Rock rực lửa.

Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng gửi đến khán giả ca khúc Giá như anh là em, nằm trong MV mới nhất của cô, mang đến điểm nhấn đáng nhớ cho chương trình.

Lệ Quyên chụp cùng các khán giả của đêm nhạc. (Nguồn: BTC)

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, Lệ Quyên còn tạo nên sự gần gũi qua những lời tâm sự chân thành về cuộc sống, tình yêu và hành trình làm nghề. Chính những chia sẻ mộc mạc ấy đã góp phần tạo nên một đêm nhạc không đơn thuần là thưởng thức âm nhạc, mà còn là dịp để nghệ sĩ và khán giả cùng kết nối bằng những cảm xúc chân thật.

Sau chương trình, nhiều khán giả Việt tại Singapore đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn trên trang cá nhân.

Với cộng đồng người Việt xa quê, những chương trình âm nhạc có quy mô và dấu ấn riêng như thế này không chỉ mang đến những giây phút giải trí mà còn góp phần nuôi dưỡng sự kết nối với văn hóa, âm nhạc và quê hương.

Ban tổ chức đêm nhạc “Lệ Quyên - Tình khúc” tại Singapore. (Nguồn: BTC)

Đêm nhạc được tổ chức bởi VietSoul Entertainment Singapore, đơn vị chuyên tổ chức các chương trình văn hóa và biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt tại Singapore.

Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình biểu diễn của Lệ Quyên tại Singapore, mà còn thể hiện nỗ lực của VietSoul Entertainment trong việc mang những chương trình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.