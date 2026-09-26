Đêm nhạc 'Nhìn những mùa thu đi' đầy xúc cảm giữa không gian di sản Huế

Tối 25/9, tại sân Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, hàng nghìn khán giả, công chúng và du khách đã thưởng thức chương trình âm nhạc “Nhìn những mùa thu đi”, một trong những chương trình điểm nhấn của mùa thu trong chuỗi Festival Huế 2026.

Với giọng hát chính của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng cùng các ca sĩ khách mời Thanh Lan, Phương Đông, Bảo Thành, Nguyên Phong, Lan Anh và Hồng Phúc, chương trình mang đến không gian âm nhạc trữ tình, giàu cảm xúc giữa quần thể kiến trúc cung đình.

Chương trình kể câu chuyện âm nhạc, để những giai điệu quen thuộc gặp lại công chúng trong một không gian đặc biệt của Đại Nội Huế. Ảnh: BTC

Với chất giọng trầm ấm, giàu tình cảm cùng phong cách biểu diễn chân thành, gần gũi, Nguyễn Đình Tuấn Dũng đưa khán giả qua nhiều sắc thái của mùa thu trong âm nhạc.

Chương trình “Nhìn những mùa thu đi” gồm 14 ca khúc của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Mạnh Cương, Ngọc Bích, Trường Sa, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Phụng, Trần Lê Quỳnh và Hồ Tiến Đạt.

Các ca khúc như “Thu về trong mắt em”, “Trở về bến mơ”, “Mùa thu trong mưa”, “Thu ca”, “Gửi gió cho mây ngàn bay” lần lượt mở ra những cung bậc khác nhau của mùa thu. “Thu ca” của Phạm Mạnh Cương mang nét lãng mạn, dịu dàng; “Gửi gió cho mây ngàn bay” gợi những rung động qua hình ảnh gió và mây, trong khi “Lối cũ ta về” đưa mùa thu trở về với ký ức, quê hương và sự trở về.

Trong mạch cảm xúc của chương trình, “Xin lỗi” của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt không trực tiếp viết về mùa thu nhưng mang sắc thái trầm lắng, phù hợp với không gian hoài niệm của đêm nhạc.

Với âm nhạc Trịnh Công Sơn, mùa thu hiện lên qua ký ức, những cuộc chia xa và những điều đã đi qua trong đời. Ca khúc “Nhìn những mùa thu đi” qua giọng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng trở thành một điểm nhấn, đưa người nghe trở về với những miền ký ức riêng.

Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng trình diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Không đặt nặng yếu tố trình diễn, chương trình kể câu chuyện bằng âm nhạc, để những giai điệu quen thuộc gặp lại công chúng trong một không gian đặc biệt của Đại Nội Huế. Sự kết hợp giữa âm nhạc trữ tình và không gian kiến trúc cung đình tạo nên màu sắc riêng cho đêm nhạc, đồng thời đưa những giai điệu về mùa thu đến gần hơn với khán giả và du khách.

Đêm nhạc khép lại trong những dư âm về mùa thu, tình yêu và ký ức, để lại một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc giữa không gian di sản Đại Nội Huế.