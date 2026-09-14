Đêm nhạc kịch 'Sử ký PrimaVera' để lại dấu ấn đậm nét

Gala HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera” do câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Art Team, còn được biết đến với cái tên câu lạc bộ Nghệ thuật tổng hợp trực thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam (HAT), tổ chức vào tối 13-9 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), đã mang đến không gian nghệ thuật kết hợp kịch nghệ, vũ đạo đương đại, ca hát và âm nhạc sân khấu.

Một cảnh trong Gala HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”. Ảnh: Ban tổ chức

Qua 12 tiết mục chính, chương trình đưa khán giả bước vào thế giới tưởng tượng PrimaVera, theo chân những pháp sư trên hành trình truy tìm một bảo vật, qua đó truyền tải những thông điệp về niềm tin, sự tha thứ và hy vọng.

Để tạo nên thế giới PrimaVera trên sân khấu, hơn 200 học sinh cùng Ban tổ chức đã dành khoảng 3-4 tháng chuẩn bị. Từ xây dựng ý tưởng, tìm kiếm nguyên vật liệu, thiết kế, vẽ tay đến thử nghiệm trang phục, đạo cụ, nhiều công đoạn được các thành viên tự thực hiện thay vì sử dụng những sản phẩm chuyên nghiệp có sẵn.

Theo một thành viên Ban tổ chức, điều đọng lại sau chương trình không chỉ là kinh nghiệm tổ chức, quản lý dự án hay kỹ năng nghệ thuật, mà còn là bài học về tinh thần làm việc tập thể, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Nhiều bộ trang phục, đạo cụ chỉ xuất hiện trên sân khấu trong vài phút nhưng được ê-kíp hậu trường chuẩn bị trong nhiều ngày, thậm chí nhiều đêm.

Gala HAT là chương trình lớn nhất trong năm của Hanoi - Amsterdam Art Team, được tổ chức thường niên tại các nhà hát trên địa bàn Hà Nội. Chương trình tạo môi trường để học sinh, sinh viên yêu nghệ thuật trực tiếp tham gia từ khâu xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, dàn dựng đến biểu diễn.

Điểm đáng chú ý của “Sử ký PrimaVera” vì thế không chỉ nằm ở số phút trên sân khấu. Thành công của chương trình còn cho thấy sức sáng tạo, khả năng tổ chức và tinh thần dấn thân của người trẻ. Khi những sản phẩm được làm thủ công phía sau cánh gà thực sự “sống” trước khán giả, các thành viên HAT cũng có thêm một dấu mốc trưởng thành trong hành trình 15 năm nối tiếp truyền thống của câu lạc bộ khá nổi tiếng này.