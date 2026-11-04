Đêm nhạc hội 'Wings Up 2026: Vĩnh Ân': Điểm hẹn thanh xuân đáng nhớ của tân binh trường Báo

Đêm Đại nhạc hội Wings Up 2026 là cột mốc khép lại chuỗi hoạt động chào tân sinh viên do Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Tái xuất với chủ đề “Vĩnh Ân”, chương trình lấy cảm hứng từ truyền thống khoa bảng và dòng tranh dân gian Đông Hồ, đưa người trẻ quay về nguồn cội, lắng nghe những giá trị xưa vang lên giữa nhịp sống hiện đại qua ba chặng cảm xúc: Khai Ân, Vinh Quy và Nghinh Phong.

Đông đảo sinh viên có mặt từ sớm đón chờ đêm diễn chính thức. (Ảnh: BTC)

Đêm nhạc hội mở màn với lời phát biểu trang trọng của PGS.TS Phạm Hương Trà - Trưởng khoa Xã hội khoa học và Phát triển. Tại đây, cô nhắn nhủ: “Các em sẽ luôn có sự đồng hành của các thầy cô, cùng nhau đi đến những mục tiêu đã đặt ra và đạt được nhiều thành công. Cô mong rằng bốn năm học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các bạn sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp, những dấu mốc đáng nhớ và những trải nghiệm ý nghĩa”.

PGS.TS Phạm Hương Trà - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường của Wings Up 2026 và tuyên bố khai màn đêm Đại nhạc hội. (Ảnh: BTC)

Một trong những hoạt động trọng tâm của phần đầu chương trình là Lễ tri ân các Đơn vị Bảo trợ truyền thông, các Quý Nhà tài trợ đồng hành xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời, để khích lệ tinh thần sinh viên trước thềm năm học mới, chương trình lần lượt vinh danh và trao học bổng, giải thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác học tập, nghiên cứu tại Khoa.

Tri ân các Đơn vị đồng hành đã góp phần lan tỏa tinh thần của Wings Up 2026 đến gần hơn các bạn trẻ. (Ảnh BTC)

Những gương mặt trẻ đầy triển vọng hứa hẹn sẽ nối tiếp truyền thống khoa Xã hội học và Phát triển. (Ảnh: BTC)

Với sự đầu tư về âm thanh và ánh sáng, đêm nhạc hội đã đem đến ấn tượng khó quên cho khán giả qua chuỗi tiết mục văn nghệ đa dạng sắc màu. Từ giai điệu sâu lắng của “Ngồi tựa mạn thuyền”, nét uyển chuyển của điệu múa “Dáng ngọc”, vũ điệu sôi động của “Lấy cớ” đến màn kết hợp hát, múa, nhảy trong “Zung zăng zung zẻ” đều trở thành điểm nhấn thú vị cho chương trình. Những màn trình diễn ấn tượng ấy là minh chứng ghi dấu tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ Báo chí trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên.

Khán giả “mê mẩn” với những khoảnh khắc rực rỡ thắp sáng sân khấu Vĩnh Ân. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt sự góp mặt của nam nghệ sĩ tài năng Pixel Neko, “Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu” It’s CHARLES. và nữ rapper cá tính Kimmese đã tiếp thêm sức nóng cho đêm nhạc hội Wings Up 2026. Bộ ba nghệ sĩ dành tặng sinh viên trường Báo loạt giai điệu bắt tai như “Tia nắng hoàng hôn”, “GPS”, “Real love”,.. cùng phần trình diễn đầy năng lượng, biến hội trường thành “biển flash” đầy lấp lánh.

Bữa tiệc âm nhạc Wings Up 2026 như vỡ òa với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời. (Ảnh: BTC)

Wings Up 2026: Vĩnh Ân là món quà tinh thần ý nghĩa của Khoa Xã hội học và Phát triển gửi đến thế hệ sinh viên khóa 46. Với thông điệp về truyền thống hiếu học và lòng biết ơn với những người lái đò tận tụy, Ban Tổ chức hy vọng sự kiện sẽ là bệ phóng để các tân sinh viên tiếp tục theo đuổi những khát vọng và tạo nên những ngày tháng thanh xuân đáng nhớ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.