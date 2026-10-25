Đêm nhạc đặc biệt 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' chào mừng Đại hội X GHPGVN tại Nhà hát Hoà Bình

Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương phối hợp Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026).

"Đại Nhạc hội: Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Thọ Lạc , Trưởng ban Văn hóa Trung ương chỉ đạo nghệ thuật; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương cùng Ban Thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ nhiệm chương trình; ca sĩ Diệu Đan phụ trách biên tập.

Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo công tác tổ chức chương trình văn nghệ do Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phụ trách tại buổi họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết chương trình được xây dựng thành ba chương nghệ thuật: Ánh đạo vàng; Phật giáo vàng son một thuở; Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Đêm nhạc có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Randy, Nguyễn Phi Hùng, Tố My, Quốc Đại, Thanh Lan, Diệu Đan, Khánh Loan, Lâm Thanh Sơn, Sa Huỳnh, Huỳnh Tuấn Du, Đỗ Hoài Anh, Vinh Nguyên, Hồ Khánh Long, Phương Vy, Quỳnh Anh, Thiên Hương, Gia đình Phật từ Phước Thạnh, Vũ đoàn Hương Sắc, Câu lạc bộ A Thăng Kid,...

Nói về ý nghĩa chủ đề của chương trình, Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ: Lịch sử Phật giáo Việt Nam không tách rời lịch sử dân tộc, 45 năm GHPGVN là một chặng đường kế thừa di sản ấy. Thành tựu lớn trên mặt hoạt động, đó là sự phát triển của tổ chức Giáo hội, hệ thống tự viện, giáo dục, hoằng pháp hay hoạt động từ thiện xã hội; còn về mặt chiều sâu đó là gìn giữ và phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết giữa các truyền thống Phật giáo.

Thông qua âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và những thước phim lịch sử, chương trình sẽ đưa khán giả trở về với những trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam, từ thời Lý - Trần, tinh thần nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đến công hạnh của các bậc tiền nhân trong phong trào chấn hưng Phật giáo, sự kiện thống nhất Phật giáo năm 1981 và những thành tựu của Giáo hội hôm nay.

Video trailer "Đại Nhạc hội: Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm"

"Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo được chuyển tải một cách gần gũi, sinh động, để không chỉ Tăng Ni, Phật tử mà cả công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.", Thượng tọa chủ nhiệm chương trình nói thêm.

Chương trình "Đại Nhạc hội: Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 3-11, tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Cũng theo Thượng tọa Thích Trí Chơn thì chương trình sẽ đón tiếp gần 2.500 Tăng Ni, đại biểu, giới văn nghệ sĩ, Phật tử và công chúng yêu mến văn hóa Phật giáo. Bên cạnh thư mời đến lãnh đạo Giáo hội, đại biểu chính thức, người dân muốn tham gia có thể liên hệ Văn phòng Ban Văn hóa Trung ương (chùa Pháp Hoa, phường Nhiêu Lộc) hoặc Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng) để đăng ký nhận vé mời tham dự.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: triển lãm, thiền trà và dâng pháp phục tại Thư viện Trí Quảng vào ngày 5-11. Tối 6-11 sẽ diễn ra Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an tại sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi).