Đêm nhạc bùng nổ của các thế hệ Sao Mai tại Thanh Hóa

Gala Sao Mai 2026 diễn ra tối 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ thực hiện. Chương trình kéo dài 120 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Top 16 thí sinh Sao Mai 2026 hội ngộ tại Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Đây là lần đầu Gala Sao Mai được đưa ra một sân khấu ngoài trời tại địa phương, với sự góp mặt của 11 nghệ sĩ trưởng thành từ Sao Mai qua nhiều mùa giải và toàn bộ 16 thí sinh của Vòng Chung kết năm nay. Một sân khấu, nhiều thế hệ, nhiều dòng nhạc là tinh thần xuyên suốt của đêm nhạc.

Ba chặng, một mạch kết nối

Chương trình được xây dựng thành ba phần lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết. "Năng lượng mới" trao sân khấu cho các thí sinh Sao Mai 2026 với những bản phối trẻ trung, sôi động. "Giao thoa" đặt Sao Mai thành danh cạnh Sao Mai mới, thính phòng cạnh dân gian, dân ca Quan họ và dân ca Thanh Hóa trên nền âm nhạc điện tử. "Hành trình tỏa sáng" là phần trình diễn của những ca sĩ đã khẳng định tên tuổi trong đời sống âm nhạc.

Điểm chung của ba chặng là sự kết nối. Các thí sinh của Vòng Chung kết không đứng riêng một góc, mà cùng hát, cùng hòa giọng với những người đi trước ở nhiều tiết mục. Từ những gương mặt Sao Mai 2011 mở màn, tới các giọng ca thuộc những mùa giải cách nhau hai thập kỷ, sân khấu Sầm Sơn cho thấy một dòng chảy liên tục của Sao Mai.

Các thế hệ Sao Mai cùng đứng chung sân khấu.

Ca sĩ Hoàng Hải chia sẻ rằng trở lại sân khấu Sao Mai giống như sống lại tuổi đôi mươi, bởi hơn 20 năm trước anh cũng từng đứng ở vị trí của các thí sinh hôm nay. Những lời chia sẻ ấy trở thành lời tiếp sức gần gũi dành cho thế hệ thí sinh mùa này.

Âm nhạc kết nối di sản xứ Thanh

Bên cạnh các tiết mục, chương trình đưa khán giả cả nước theo chân thí sinh tới Thành nhà Hồ, Di sản văn hóa thế giới, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vùng cao Pù Luông và làng biển xứ Thanh. Thanh Hóa cũng là quê hương của nhiều giọng hát trưởng thành từ Sao Mai, nên đêm Gala mang thêm ý nghĩa của một cuộc trở về.

Việc gắn sân khấu âm nhạc truyền hình với không gian di sản và du lịch địa phương mở ra một cách làm mới cho Sao Mai: Chương trình vừa là nơi tôn vinh giọng hát, vừa là cầu nối đưa hình ảnh, văn hóa và con người một vùng đất tới khán giả rộng rãi.

Gala khép lại với ca khúc "Tinh hoa Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, thành viên Ban Giám khảo, do 16 thí sinh biểu diễn cùng Vũ đoàn. Sự góp mặt của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước cho thấy Vòng Chung kết được nhìn nhận như một tập thể nghề nghiệp, ngoài kết quả xếp hạng.

Chương trình mang lại những phần trình diễn mãn nhãn, thu hút hàng chục nghìn người tới Quảng trường Sầm Sơn – Thanh Hóa theo dõi.

Sao Mai sẽ tròn 30 năm vào năm tới. Một năm trước cột mốc ấy, đêm Gala tại Sầm Sơn là dịp nhìn lại chặng đường của các thế hệ Sao Mai và trao tiếp năng lượng cho Top 6 bước vào chặng quyết định.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h00 Chủ nhật 22/11/2026, truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.