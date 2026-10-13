Giải tríÂm nhạc

Đếm ngược tới concert ATVNCG 2026: Các Anh Tài háo hức, Gai Con cùng tiếp sức

Thời điểm diễn ra concert ATVNCG 2026 đang đến gần. Ngay trong ngày đầu tiên chạy sân khấu, các Anh Tài đã thể hiện tinh thần sẵn sàng cho hai đêm diễn bùng cháy.

Chuyên trang Hoa Học Trò - Báo Tiền Phong
61 liên quanGốc

Ngày 13/10, không khí tại The Global City đang nóng dần lên theo tiến độ hoàn thành các công tác chuẩn bị cho hai đêm concert ATVNCG 2026 sẽ diễn ra vào hai ngày 17-18/10. Ngay từ sớm, các Anh Tài đã tranh thủ đến địa điểm tổ chức để chạy sân khấu.

"Nụi" Đại Nghĩa đã đến từ sớm để chuẩn bị. Ảnh: @dv_dainghia

"Nụi" Đại Nghĩa đã đến từ sớm để chuẩn bị. Ảnh: @dv_dainghia

Nhà Làm Mạnh hội tụ đông đủ tại buổi chạy sân khấu concert. Ảnh: @thaivg454

Nhà Làm Mạnh hội tụ đông đủ tại buổi chạy sân khấu concert. Ảnh: @thaivg454

Huỳnh Lập tranh thủ "thả miếng" trên sân khấu. Nguồn: Huỳnh Lập

Đại Nghĩa và Huỳnh Lập tranh thủ "làm một giấc" trong khu vực chờ. Ảnh: @dienvien.huynhlap

Đại Nghĩa và Huỳnh Lập tranh thủ "làm một giấc" trong khu vực chờ. Ảnh: @dienvien.huynhlap

Bắt gặp Thái Lê Minh Hiếu "chơi ngoan, không quấy" cùng bé Mộc Trà trong lúc giải lao. Nguồn: @cuctacuahieuhihi

Hà An Huy và Hồ Đông Quan cũng đã có mặt. Ảnh: @pnpplepeach

Hà An Huy và Hồ Đông Quan cũng đã có mặt. Ảnh: @pnpplepeach

Tùng Mint có mặt tại địa điểm dù đang bận lịch quảng bá phim. Ảnh: @tomiencuatungmint

Tùng Mint có mặt tại địa điểm dù đang bận lịch quảng bá phim. Ảnh: @tomiencuatungmint

Neko Lê đã check-in tại sân khấu concert rồi nè! Ảnh: Neko Lê

Neko Lê đã check-in tại sân khấu concert rồi nè! Ảnh: Neko Lê

Thơm DaLAB hào hứng chuẩn bị cho đêm concert sắp đến. Ảnh: @littlethom.raw

Thơm DaLAB hào hứng chuẩn bị cho đêm concert sắp đến. Ảnh: @littlethom.raw

Will mở tour tham quan sân khấu concert luôn rồi đây. Nguồn: @will365.official

Bên cạnh thời gian chuẩn bị cho các tiết mục, khu vực diễn ra concert cũng đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ các Gai Con. Các trạm food truck được các fan chuẩn bị một cách chỉn chu, tiếp sức cho các Anh Tài sau khi thực hiện ráp sân khấu.

Food truck đến từ fan Nhà Chiến Mã đã được chuẩn bị từ sớm. Ảnh: @dv_dainghia

Food truck đến từ fan Nhà Chiến Mã đã được chuẩn bị từ sớm. Ảnh: @dv_dainghia

﻿ ﻿

Food truck của FC Anh Tài K.O cũng đã sẵn sàng với đủ món ngon. Ảnh: @fcko.sonso

Food truck của FC Anh Tài K.O cũng đã sẵn sàng với đủ món ngon. Ảnh: @fcko.sonso

Ngọc Ngân (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dem-nguoc-toi-concert-atvncg-2026-cac-anh-tai-hao-huc-gai-con-cung-tiep-suc-post1884920.tpo