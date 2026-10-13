Đếm ngược tới concert ATVNCG 2026: Các Anh Tài háo hức, Gai Con cùng tiếp sức
Thời điểm diễn ra concert ATVNCG 2026 đang đến gần. Ngay trong ngày đầu tiên chạy sân khấu, các Anh Tài đã thể hiện tinh thần sẵn sàng cho hai đêm diễn bùng cháy.
Ngày 13/10, không khí tại The Global City đang nóng dần lên theo tiến độ hoàn thành các công tác chuẩn bị cho hai đêm concert ATVNCG 2026 sẽ diễn ra vào hai ngày 17-18/10. Ngay từ sớm, các Anh Tài đã tranh thủ đến địa điểm tổ chức để chạy sân khấu.
Bên cạnh thời gian chuẩn bị cho các tiết mục, khu vực diễn ra concert cũng đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ các Gai Con. Các trạm food truck được các fan chuẩn bị một cách chỉn chu, tiếp sức cho các Anh Tài sau khi thực hiện ráp sân khấu.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dem-nguoc-toi-concert-atvncg-2026-cac-anh-tai-hao-huc-gai-con-cung-tiep-suc-post1884920.tpo