Đếm ngược ngày đưa ống hầm thứ hai Đèo Bụt vào khai thác

Ngày 2/11, sau những ngày mưa lớn, thời tiết tại khu vực hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh đã thuận lợi hơn. Trên công trường, tiếng máy móc, tiếng xe chở vật liệu hòa cùng nhịp làm việc của các tổ công nhân.

Tại ống hầm bên trái tuyến, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật. Bên trong, nhiều tổ thợ chia thành từng nhóm, triển khai hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, lề bộ hành và các hạng mục phụ trợ. Phía ngoài, các mũi thi công cầu và đường dẫn cũng đang được duy trì.

Đây là những phần việc cuối cùng để hoàn thiện ống hầm bên trái tuyến, cùng hai cầu số 5 và số 6. Các hạng mục thuộc dự án mở rộng hầm Đèo Bụt và một số hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, do Bộ Xây dựng triển khai.

Hiện nay, hầm Đèo Bụt mới khai thác một ống bên phải, tổ chức giao thông hai chiều. Ống hầm bên trái dù cơ bản hoàn thành phần kết cấu nhưng vẫn chủ yếu được sử dụng làm hầm kỹ thuật, phục vụ cứu hộ và thoát hiểm.

Theo phương án hoàn chỉnh, ống hầm trái dài 716m sẽ được đầu tư bổ sung các hạng mục để đủ điều kiện khai thác. Khi hoàn thành, hai ống hầm sẽ đảm nhiệm hai chiều xe chạy độc lập. Phương án này giúp tăng năng lực thông hành, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao an toàn khi lưu thông qua đèo.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, kỹ sư Nguyễn Văn Dương, đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết, nhà thầu đang tập trung triển khai các phần việc thuộc giai đoạn hoàn thiện.

Đáng chú ý, mặt đường hầm sẽ được thi công bằng bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm. Theo kế hoạch, khoảng ngày 20/11, nhà thầu dự kiến triển khai đổ bê tông mặt đường hầm.

Không chỉ tập trung trong lòng hầm, các mũi thi công bên ngoài cũng đang được đẩy nhanh. Tuyến đường dẫn dài khoảng 1,5km hiện được triển khai thi công lớp móng cấp phối đá dăm. Một số vị trí nền đất yếu tiếp tục được xử lý để bảo đảm chất lượng công trình.

Cách cửa hầm Đèo Bụt không xa, công trường cầu số 6 cũng đang duy trì nhịp thi công khẩn trương. Đây là hạng mục do Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận, có quy mô 3 nhịp, tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Dương, đến nay nhà thầu đã hoàn thành kết cấu 3 nhịp cầu, đang tập trung thi công bản mặt cầu. Hai nhịp đã hoàn thành bản mặt cầu, nhịp còn lại đang được triển khai. Dự kiến trong những ngày tới, đơn vị sẽ tổ chức đổ bê tông bản mặt cầu để chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, tại cầu số 5 (phía Bắc hầm) không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Cây cầu có quy mô 9 nhịp, chiều dài khoảng 400m, tổng giá trị xây lắp khoảng 80 tỷ đồng, do Công ty Xây dựng 368 thi công.

Ông Nguyễn Công Ninh, đại diện Công ty Xây dựng 368 cho biết, đến nay khối lượng thi công cầu số 5 đạt khoảng 80%. Nhà thầu đã hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu 5/9 nhịp. Hiện các tổ thợ tiếp tục thi công bản mặt cầu, gờ lan can và những hạng mục liên quan.

Cùng với kết cấu cầu, phần đường đầu cầu cũng đang được triển khai. Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu hoàn thành các phần việc trong tháng 12 theo đúng hợp đồng.

Hầm Đèo Bụt xuyên qua dãy núi cùng tên, thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng, nối Hà Tĩnh với Quảng Trị. Hầm có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế gồm 2 ống độc lập. Ống hầm trái dài 716m, ống phải dài 840m, mỗi ống rộng 15m, cao 8m và tim hai ống cách nhau 45m.

Theo phương án phân kỳ, giai đoạn đầu chỉ hoàn chỉnh ống hầm phải để khai thác hai làn xe ngược chiều, tốc độ thiết kế 80km/h. Việc đầu tư hoàn thiện ống hầm trái được kỳ vọng sẽ nâng năng lực thông hành, giảm áp lực cho ống hầm đang khai thác và tăng mức độ an toàn khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Khi ống hầm trái Đèo Bụt được đưa vào khai thác cùng hai cây cầu và đường dẫn hoàn thiện, tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được bổ sung năng lực khai thác. Đặc biệt, việc tổ chức hai ống hầm độc lập sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực đèo Bụt.

Theo hợp đồng, toàn bộ các hạng mục do Tập đoàn Sơn Hải và nhà thầu 368 đảm nhận tại khu vực này phải hoàn thành vào cuối tháng 12/2026. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ.