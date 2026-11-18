Giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hành trình về biển xanh” tại biển Quy Nhơn nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Sự kiện đánh dấu chặng đường một năm triển khai thành công, đồng thời tạo bước đệm vững chắc để lan tỏa sức hút du lịch địa phương sang giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động tổng kết sẽ diễn ra vào ngày 6.12 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Điểm nhấn quan trọng là Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 được tổ chức vào lúc 8h sáng 6.12. Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra các bài học kinh nghiệm và trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cùng Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, chương trình Lễ Bế mạc chính thức diễn ra từ 20h10 đến 21h40 cùng ngày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình được kỳ vọng mang lại ấn tượng sâu sắc với các nghi thức quan trọng như: Phát biểu bế mạc của lãnh đạo Bộ VHTTDL, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, nghi thức trao cờ cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027, kết hợp cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt và pháo hoa chào mừng.

Sự kiện dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, tiếp sóng trên kênh GTV, phát trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai cùng hệ thống đài phát thanh - truyền hình các địa phương.

Rộn ràng lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở VHTTDL là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chi tiết kịch bản Lễ bế mạc; đón tiếp đại biểu và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cùng Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, các tiểu ban hậu cần, y tế, tài chính, thông tin truyền thông cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm chuỗi sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng, từ Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ tạo hiệu quả truyền thông, xúc tiến, liên kết và phát triển sản phẩm du lịch sang năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.