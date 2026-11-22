Đất mẹ - mạch nguồn của khát vọng sống

Mở đầu chương trình là chương 1 với chủ đề “Đất mẹ - mạch nguồn khát vọng”, đưa khán giả đến với những giá trị thiêng liêng của quê hương, đất nước, khơi dậy tình yêu nguồn cội, niềm tự hào và khát vọng về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự.

Qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những hình ảnh giàu cảm xúc, quê hương Cao Bằng hiện lên không chỉ với vẻ đẹp của núi non, cảnh sắc mà còn từ chính những con người đang ngày ngày vun đắp cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp. Giữa những giai điệu đầy tự hào, thông điệp về một cuộc sống không ma túy được khơi mở từ những điều gần gũi nhất. Bởi bình yên của mỗi vùng đất không chỉ được tạo nên từ sự ổn định của xã hội mà còn bắt đầu từ những mái nhà hạnh phúc, những con người khỏe mạnh, những thế hệ trẻ được sống, học tập và trưởng thành trong môi trường an toàn. Với người dân đến thưởng thức chương trình, nghệ thuật không chỉ mang lại những phút giây thư giãn mà còn mở ra sự kết nối, sẻ chia về một vấn đề đang đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Chị Hà Thị Huyền, phường Nùng Trí Cao cho biết: Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa, không chỉ hay về nghệ thuật mà còn khiến người xem suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt, những hình ảnh về gia đình, những mất mát do ma túy gây ra khiến tôi rất xúc động. Ma túy không chỉ ảnh hưởng đến một người mà còn làm khổ cả gia đình, những người thân bên cạnh. Tôi nghĩ mỗi gia đình cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ, giáo dục các cháu, để các cháu hiểu tác hại của ma túy và biết tránh xa. Mong rằng sẽ có nhiều chương trình như thế này để người dân được nâng cao nhận thức, cùng chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, không có ma túy.

Khi những ước mơ đứng trước ranh giới mất còn

Chương 2 “Giữ trọn những ước mơ” đưa người xem đến với những lát cắt đời sống, nơi hạnh phúc gia đình, những dự định tương lai và khát vọng của mỗi con người có thể bị đẩy vào bi kịch bởi ma túy. Điểm nhấn của chương là phần dàn dựng khắc họa hoàn cảnh hai gia đình đối lập. Một không gian tràn đầy yêu thương, những hy vọng và ước mơ bình dị; đối lập với những khoảng tối của cuộc đời, nơi ma túy kéo theo sự đổ vỡ, đau khổ và những mất mát không dễ bù đắp. Sự đối lập ấy tạo nên chiều sâu cảm xúc, khiến thông điệp phòng, chống ma túy không còn là những lời cảnh báo xa xôi mà trở thành câu chuyện về những số phận, những mái nhà và những người thân yêu.

Giữa ranh giới mất còn, ý chí, nghị lực và khát vọng sống trở thành sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn có thể đẩy cả gia đình vào vòng xoáy đau thương. Đằng sau những cám dỗ, những lần thử tưởng chừng vô hại là nguy cơ đánh mất bản thân, đánh mất niềm tin, tình thân và những cơ hội được sống một cuộc đời bình thường. Có những tổn thương không thể đo đếm bằng vật chất, có những ước mơ dang dở và những người thân phải chịu nỗi đau kéo dài.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, những đối lập về hoàn cảnh và cảm xúc, chương trình chạm đến người xem bằng sự day dứt, sẻ chia, đồng thời nhắc nhở mỗi người hãy biết bảo vệ mình trước ma túy, chủ động nhận diện nguy cơ, không tò mò, không thử và không để những cám dỗ nhất thời đánh đổi tương lai.

Âm nhạc tiếp tục trở thành cầu nối truyền tải thông điệp đến giới trẻ - những người đang đứng trước nhiều lựa chọn, cơ hội và cả những nguy cơ trong cuộc sống.

Ca sĩ Đức Phúc biểu diễn tại chương trình, lan tỏa thông điệp sống tích cực, chung tay vì cộng đồng không ma túy.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: Phúc nghĩ âm nhạc có sức lan tỏa rất lớn, bởi đôi khi một ca khúc, một câu chuyện được kể bằng nghệ thuật có thể khiến người nghe suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc hơn những điều mà chúng ta nói bằng lời bình thường. Với chương trình hôm nay, Phúc rất mong những thông điệp về phòng, chống ma túy sẽ đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ có rất nhiều ước mơ, rất nhiều cơ hội phía trước, và Phúc nghĩ điều quan trọng nhất là hãy biết bảo vệ bản thân, đừng thử những điều có thể khiến mình phải đánh đổi cả tương lai. Hãy lựa chọn những điều tích cực, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người yêu thương mình. Phúc hy vọng âm nhạc hôm nay sẽ góp một phần nhỏ để lan tỏa thông điệp ấy.

Những ca từ, giai điệu và câu chuyện được thể hiện trên sân khấu không chỉ để lay động cảm xúc mà còn góp phần tạo nên sự thức tỉnh. Khi khán giả nhìn thấy những mất mát do ma túy gây ra, cũng là lúc giá trị của một cuộc sống lành mạnh, của tình thân và những ước mơ được cảm nhận rõ hơn.

Chung một tương lai - chung trách nhiệm vì cộng đồng không ma túy

Khép lại hành trình nghệ thuật với chủ đề “Chung một tương lai”, mang đến thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng môi trường sống không ma túy.

Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân. Sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ; việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ cho thanh thiếu niên; tinh thần chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm và không thờ ơ trước những dấu hiệu liên quan đến ma túy đều là những yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa hiểm họa từ sớm, từ xa.

Ca sĩ Erik gửi gắm thông điệp ý nghĩa qua âm nhạc, kết nối cảm xúc và lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả.

Từ những thông điệp trên sân khấu đến những chia sẻ của người dân, nghệ sĩ và lực lượng chức năng, chương trình góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ tuyên truyền bằng những lời cảnh báo, chương trình lựa chọn cách chạm đến trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và trách nhiệm từ mỗi người.

Ca sĩ Erick chia sẻ: Là một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình không chỉ mang đến âm nhạc hay những phút giây giải trí cho khán giả, mà còn có cơ hội lan tỏa những thông điệp ý nghĩa thông qua các chương trình như thế này. Đặc biệt, với các bạn trẻ, những thông điệp được truyền tải bằng âm nhạc, bằng cảm xúc đôi khi sẽ dễ chạm đến trái tim và tạo nên sự thay đổi trong suy nghĩ. Tôi hy vọng mỗi người sẽ có lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình, tránh xa ma túy và những điều tiêu cực, cùng hướng đến một môi trường sống tích cực, an toàn và lành mạnh.

Theo Ban tổ chức chương trình, công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an hay các cơ quan chức năng mà cần có sự tham gia, chung tay của toàn xã hội. Thông qua chương trình nghệ thuật, chúng tôi mong muốn truyền tải đến người dân những thông điệp trực quan, dễ tiếp cận, giúp mỗi người nhận thức rõ hơn về hiểm họa ma túy, những hệ lụy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Đặc biệt, thanh thiếu niên là đối tượng cần được quan tâm, bảo vệ và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nhận diện, chủ động phòng tránh trước những cám dỗ, thủ đoạn lôi kéo liên quan đến ma túy. Mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục, quan tâm đến tâm tư, tình cảm của con em mình; nhà trường và cộng đồng cần phối hợp tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Xây dựng cộng đồng không ma túy cần bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình và sự đồng lòng của toàn xã hội.

Khép lại chương trình nghệ thuật, những giai điệu, cảm xúc và thông điệp về một cộng đồng không ma túy tiếp tục lan tỏa, gửi gắm niềm tin vào cuộc sống bình yên, an toàn, tương lai tươi sáng.

Khép lại đêm nghệ thuật, những giai điệu vẫn còn ngân vang, nhưng điều đọng lại không chỉ là cảm xúc của một chương trình biểu diễn. Đó là lời nhắc về giá trị của bình yên, về những gia đình cần được bảo vệ, những ước mơ cần được giữ trọn và tương lai không thể đánh đổi bởi ma túy. Khi nghệ thuật cùng lên tiếng, thông điệp phòng, chống ma túy được lan tỏa bằng cảm xúc, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin.

Một cộng đồng không ma túy không chỉ là mục tiêu mà còn là hành trình bắt đầu từ nhận thức, lựa chọn và hành động của mỗi người hôm nay, để những mái nhà luôn bình yên, những ước mơ được tiếp tục và non nước Cao Bằng ngày càng rạng ngời trong một tương lai an toàn, hạnh phúc.