Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam chỉ đạo nội dung. Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn phần sử thi. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm hợp xướng, vũ đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Được xây dựng theo hình thức tổ khúc nghệ thuật liên hoàn gồm 5 cảnh, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với quá trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, từ đấu tranh giành độc lập đến lao động, xây dựng đất nước và hướng tới tương lai.

Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên. Ảnh: BTC

Mở đầu là tổ khúc “Lá cờ Đảng - Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc - Tự nguyện”, khắc họa quá trình hình thành, phát triển của phong trào thanh niên và sự ra đời của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua những ca khúc giàu ý nghĩa, chương trình tái hiện hình ảnh các thế hệ trẻ tham gia đấu tranh giành độc lập, phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

Tiếp nối mạch lịch sử, mashup “Mãi mãi tuổi 20 - Cô gái mở đường - Còn gì đẹp hơn” tái hiện tinh thần dấn thân của thanh niên hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những phong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” được khắc họa như biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và khát vọng thống nhất non sông.

Sau dấu mốc năm 1975, ca khúc “Trên công trường rộn tiếng ca” mở ra bức tranh thanh niên trong thời kỳ khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước. Từ chiến trường đến công trường, nhà máy, nông trường, người trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, góp sức kiến thiết quê hương.

Ở cảnh 4 mang tên “Tự hào thanh niên Việt Nam”, chương trình khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới và hội nhập, chủ động học tập, làm chủ tri thức, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự kết nối giữa các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy thế mạnh và đóng góp cho xã hội.

Khép lại chương trình là cảnh “Đất nước vươn mình - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, với hai ca khúc “Đất nước vươn mình” và “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”.

Phần trình diễn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc trau dồi tri thức, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu, chương trình khẳng định sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển trong chặng đường mới của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.