Đêm nghệ thuật rộn ràng mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Trong đêm cuối của chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật (10/10), Đoàn Nghệ thuật Khmer đã đem đến không khí vui tươi cho bà con tại chùa Monivongsa Bopharam (phường An Xuyên).

Trước đó, Đoàn đã biểu diễn tại các điểm chùa: Đìa Muồng (xã Phước Long); Đìa Chuối (xã Vĩnh Mỹ); Kos Đôn (xã Vĩnh Phước); Hoà Bình Cũ (xã Hoà Bình); Chùa Điền (xã Vĩnh Hậu); Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ) và các Salatel: Nước Mặn (xã Hưng Hội), Ấp 6 (xã U Minh), Hiệp Hoà Tây (xã Thanh Tùng).

Nét đặc sắc của điệu múa Khmer được thể hiện qua từng động tác uyển chuyển, mềm mại của các nghệ sĩ trong tiết mục “Mối tình vượt đại dương”.

Mỗi chương trình gồm 8-9 tiết mục ca múa nhạc Khmer, kết hợp tiết mục sân khấu Dù kê và những loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời phản ánh đời sống văn hoá, tinh thần phong phú của đồng bào Khmer.

Phong tục gói bánh ngày lễ truyền thống được tái hiện sinh động qua hình thức sân khấu hoá, lan toả nét đẹp văn hoá của đồng bào Khmer.

Điểm nhấn trọn vẹn của đêm diễn là sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía khán giả. Trong tiếng nhạc rộn ràng, bà con cùng hoà mình vào điệu múa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng.

“Tôi rất vui khi được thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc. Không khí đêm diễn rất sôi nổi, bà con cùng nhau múa hát hào hứng”, bà Lâm Thị Tuyết Nga (Khóm 16, phường An Xuyên) bày tỏ.

Bà con khán giả hào hứng hoà cùng điệu múa truyền thống với các nghệ sĩ trong đêm diễn tại chùa Monivongsa Bopharam (phường An Xuyên).

Ông Hữu Trung, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh, chia sẻ: “Thông qua các tiết mục biểu diễn, chúng tôi mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi để bà con đón lễ Sene Dolta trong niềm vui và tinh thần đoàn kết”.

Chương trình nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Khmer.

Lễ Sene Dolta (lễ cúng ông, bà) là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Năm nay, lễ diễn ra từ ngày 10-12/10 (nhằm mùng 1-3/9 âm lịch).

Trong 3 ngày lễ Sene Dolta có nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán diễn ra. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh biểu diễn phục vụ bà con là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mùa lễ truyền thống./.