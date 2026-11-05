Đêm nghệ thuật kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh: 'Lạng Sơn - Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa'

Trong tiết trời thu dịu mát của những ngày tháng Mười Một lịch sử, không gian khu vực đường Hùng Vương đã trở thành điểm hẹn văn hóa rực rỡ sắc màu, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc công phu diễn ra tại chương trình - Ảnh: BLS.

Sự kiện không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc, mà còn là bản hòa ca tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đổi mới không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xứ Lạng.

Để tái hiện trọn vẹn bức tranh lịch sử và văn hóa đồ sộ qua gần hai thế kỷ, chương trình nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 130 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh những giọng ca, vũ công chuyên nghiệp, đêm diễn còn có sự góp mặt của đội ngũ cộng tác viên, thành viên các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật cùng các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng nghệ sĩ Trung ương và địa phương, giữa tính chuyên nghiệp và sức trẻ quần chúng đã tạo nên một tổng thể biểu diễn hùng hậu, mang lại hơi thở tươi mới, giàu sức sống cho toàn bộ chương trình.

Ngay từ những phút đầu tiên, đêm diễn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng màn biểu diễn khai từ đặc sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật múa đương đại. Từ cảm xúc tự hào mở màn ấy, người xem lần lượt được dẫn dắt qua một hành trình nghệ thuật xuyên suốt chiều dài lịch sử với kết cấu chặt chẽ gồm ba chương.

Tiết mục hát, múa đặc sắc do ca sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lạng Sơn biểu diễn - Ảnh: BLS.

Mở đầu bằng chương thứ nhất mang tên “Nguồn cội, sắc màu xứ Lạng”, sân khấu như bừng sáng bởi bức tranh văn hóa đa thanh, đa sắc của cộng đồng các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Lạng Sơn từ thuở lập tỉnh năm 1831.

Những giai điệu mang âm hưởng dân gian mượt mà hòa quyện cùng vũ đạo uyển chuyển đã khắc họa rõ nét một vùng đất giàu truyền thống, nơi những giá trị bản sắc độc đáo được gìn giữ, trao truyền và hội tụ qua bao thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc về cội nguồn, chương thứ hai với chủ đề “Quê hương, truyền thống hào hùng” đã đưa khán giả trở lại với dòng chảy lịch sử kiên cường, bất khuất của quân và dân xứ Lạng qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Các tiết mục trong phần này được dàn dựng trang trọng, giàu tính sử thi, tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Qua từng lời ca, tiếng hát, khí chất anh hùng và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc của con người nơi biên ải một lần nữa được tôn vinh đầy xúc động.

Khép lại mạch tự sự lịch sử, chương thứ ba “Kỷ nguyên mới - Lạng Sơn khát vọng vươn xa” đã mở ra một không gian âm nhạc sôi động, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Các tiết mục hấp dẫn ở phần cuối đã phản ánh sinh động sự phát triển, diện mạo đổi mới của quê hương xứ Lạng trong chiều dài lịch sử cho đến nhịp sống đương đại hôm nay. Đó là hình ảnh một Lạng Sơn năng động, hội nhập, đang tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế để bứt phá mạnh mẽ.

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng cảm xúc cho người tham dự - Ảnh: BLS.

Khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội và niềm hân hoan của đông đảo công chúng, chương trình nghệ thuật chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đêm diễn không chỉ mang đến những giây phút thưởng thức nghệ thuật sâu lắng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, mà còn góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.