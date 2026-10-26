Đêm nghệ thuật 'Hà Nội, yêu và nhớ': Khi thơ ca gặp gỡ âm nhạc

Mở đầu chương trình, khán giả đã được theo dõi những thước phim phác họa nên chân dung nhà thơ Nguyễn Lê Hoa từ đó mở ra không gian hoài niệm về Hà Nội với những tà áo dài thướt tha trong bộ sưu tập của nhà thiết kế, hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Nội.

Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân đã mang đến những bộ sưu tập thời trang giàu cảm xúc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa và con người Hà Nội.

Bộ sưu tập áo dài được trình diễn trên giai điệu ca khúc chủ đề "Hà Nội, yêu và nhớ" được phổ nhạc từ thơ Nguyễn Lê Hoa. Chùm bài thơ trong tuyển tập được thể hiện bằng cách kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật như thời trang, hội hoạ, âm nhạc, múa đương đại.

Điểm nhấn của màn trình diễn là sự xuất hiện của những gương mặt nghệ sĩ gắn bó với Hà Nội như nghệ sĩ Lan Hương (Lan Hương Bông), các diễn viên Ngọc Bích, Quách Thu Phương, Tú Oanh, Minh Hòa và họa sĩ Vương Linh.

Chương trình đã chạm đến cảm xúc người xem khi hiểu rõ hơn về câu chuyện của tác giả Nguyễn Lê Hoa.

Nhà thơ Nguyễn Lê Hoa trên sân khấu.

Sang Thụy Sĩ từ năm 18 tuổi, tác giả Nguyễn Lê Hoa luôn gửi gắm vào thơ tình yêu Hà Nội và nỗi nhớ quê hương của người con xa xứ. Nỗi nhớ ấy từng thôi thúc chị từ bỏ sự nghiệp thành công để mở nhà hàng thuần Việt tại Geneva, kết nối đồng hương và quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Thế nhưng, ngay trước ngày khai trương, một tai nạn khiến chị mất bàn tay phải, rơi vào cú sốc làm ký ức và cảm xúc dường như biến mất, khép lại nguồn cảm hứng thơ ca. Không chấp nhận bị xem là tàn phế, chị kiên trì học nấu ăn bằng tay trái và tận dụng phần tay phải còn lại để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Sau đó, một căn bệnh khác buộc chị trở về Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Kỳ diệu thay, sau cuộc đại phẫu, những ký ức và cảm xúc tưởng đã mất bỗng ùa về. Chị tìm lại thơ ca, tìm lại chính mình và nối lại sợi dây gắn bó với quê hương, Hà Nội, những người thân yêu cùng cuộc sống bình yên ở Geneva.

Ngài Benjamin Muller, Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam bày tỏ cảm xúc khi xem chương trình.

Chia sẻ về lựa chọn thời điểm ra mắt tập thơ vào tháng 10, nhà thơ Nguyễn Lê Hoa cho biết đây là tháng có nhiều ý nghĩa và cũng là tháng chứa đựng nhiều dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội, của đất nước.

Với Nguyễn Lê Hoa, Hà Nội không chỉ là một địa danh mà còn là miền ký ức, là nơi lưu giữ những rung động sâu sắc về văn hóa, con người và những điều thân thương của quê hương. Dù sống xa Việt Nam, tình yêu dành cho Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong chị, trở thành nguồn cảm hứng để viết nên những vần thơ.

Chương trình mang đến những ca khúc quen thuộc cùng đề tài tình trong cuốn thơ như "Em ơi, Hà Nội phố", liên khúc "Lâu đài tình ái– Mùa đông của anh", Mong ước kỷ niệm xưa" do nhóm Oplus trình bày; ca khúc "bà tôi", "chuồn chuồn ớt" ca sĩ Ngọc Khuê trình bày…

Nhóm nhạc Oplus đưa khán giả hoà mình vào không gian ký ức của Hà Nội.

Ca sĩ Ngọc Khuê với ca khúc "bà tôi", "chuồn chuồn ớt".

Điểm bất ngờ tại chương trình là màn cầu hôn của cặp đôi ngay trên sân khấu, giữa không gian lãng mạn của thi ca và âm nhạc, cặp đôi đã không ngần ngại trao cho nhau những lời nói ngọt ngào và màn cầu hôn ấn tượng trong tiếng hò reo của khán giả.

Màn cầu hôn bất ngờ ngay trên sân khấu.

Tổng đạo diễn Hoàng Lê Na chia sẻ ý tưởng và cảm xúc khi dàn dựng chương trình.

Chia sẻ về quá trình xây dựng chương trình, đạo diễn Hoàng Lê Na cho biết, chị và ê-kíp đã dành nửa năm để lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và dàn dựng. Các chất liệu nghệ thuật được kết hợp sáng tạo, từ thơ ca, âm nhạc đến thời trang, góp phần chuyển tải tinh thần và cảm xúc trong tuyển tập "Hà Nội, yêu và nhớ".

Qua đó, chương trình không chỉ tái hiện vẻ đẹp của Hà Nội qua những vần thơ mà còn mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối ký ức, tình yêu quê hương và những rung động sâu lắng trong lòng khán giả.

NSND Lan Hương và NSƯT Ngọc Bích say sưa hoà vào dòng cảm xúc của chương trình.

Có thể nói, những vần thơ dung dị trong "Hà Nội, yêu và nhớ" đã đánh thức nhiều miền cảm xúc, khơi dậy tình yêu trong mỗi người. Bởi mỗi người đều có một định nghĩa riêng về những điều quý giá trong cuộc sống.

Với nhà thơ Nguyễn Lê Hoa, người đã đi qua những biến cố sức khỏe, hạnh phúc có lẽ nằm ở những điều tưởng chừng giản dị: khi trái tim vẫn còn biết rung động, biết yêu thương, biết buồn thương và nhung nhớ.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi con người đôi lúc mải miết chạy theo công việc và những guồng quay không ngừng nghỉ, những khoảng lặng để lắng nghe chính mình càng trở nên quý giá. Để ta nhận ra điều trái tim thực sự mong muốn, biết trân trọng những người thân yêu và không ngần ngại bày tỏ tình cảm khi còn có thể.

Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Đó cũng là điều mà đêm nghệ thuật "Thi và Ca – Hà Nội, yêu và nhớ" mong muốn gửi gắm: hãy dành cho tâm hồn một khoảng lặng, để những rung động đẹp đẽ được cất lời, để yêu thương không chỉ nằm trong suy nghĩ mà được trao đi bằng lời nói, hành động và cả những vần thơ. Bởi đôi khi, chỉ một tiếng thơ về Hà Nội cũng đủ đánh thức nỗi nhớ quê hương, nhắc ta nhớ về những điều bình dị mà quý giá nhất trong cuộc đời.