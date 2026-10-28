Đêm nay và ngày mai, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 200mm

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực thành phố Huế và phía đông bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 28/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Hải An (Quảng Trị) 109,8mm; Đỉnh Bạch Mã-Phú Lộc (thành phố Huế) 136,2mm; Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) 181,6mm;…

Dự báo, từ đêm 28 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; riêng phía nam tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và phía đông bắc thành phố Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 28/10, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/10 đến ngày 30/10:

Bắc Bộ: Đêm 28/10 và ngày 29/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 29/10 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Đêm 29/10 và ngày 30/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông bắc bộ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng; phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng từ đêm 28/10 đến ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.