Đêm nay trao Quả bóng vàng: Mbappe chờ phép màu sau Siêu kinh điển

Kylian Mbappe rời Camp Nou với cú đúp, chiến thắng cho Real Madrid và một hình ảnh đầy sức nặng trước lễ trao Quả bóng vàng 2026.

Trong trận Siêu kinh điển được chờ đợi như màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu, tiền đạo người Pháp tỏa sáng, trong khi Lamine Yamal im tiếng trước sự đeo bám của Marc Cucurella.

Mbappe bùng nổ trước lễ trao Quả bóng vàng. Ảnh: RMCF

Những lá phiếu đã được gửi đi trước Siêu kinh điển. Hai bàn thắng không thể thay đổi kết quả bình chọn, nhưng khiến câu chuyện trước lễ trao giải đêm nay (2h ngày 27/10 giờ Hà Nội) thêm hấp dẫn. Liệu Mbappe có tiếp tục tận hưởng một đêm đặc biệt, sau khi vừa khiến Camp Nou chết lặng?

Mbappe bước vào cuộc đua với lập luận rõ ràng: xét riêng màn trình diễn cá nhân, anh có cơ sở để tin mình là cầu thủ hay nhất mùa giải vừa qua.

Các bàn thắng ở La Liga, Champions League và đặc biệt là Vua phá lưới mọi thời đại của World Cup - 22 bàn, gồm 10 bàn tại Bắc Mỹ - tạo thành hồ sơ mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Với đội trưởng tuyển Pháp, giá trị của một ứng viên cần được nhìn từ khả năng tạo khác biệt. Hồi tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe - chủ quản của France Football, đơn vị trao Quả bóng vàng - Mbappe tuyên bố: “Mùa giải trước không ai giỏi hơn tôi”.

“Con người tôi hiện tại đã trải qua nhiều giai đoạn”, anh nói khi ấy. “Tôi đã thay đổi vị trí, hệ thống chiến thuật và phong cách chơi. Và tôi thích sự tiến hóa đó. Nó cho thấy một cầu thủ giỏi luôn có thể thích nghi với thời cuộc”.

Điểm khiến cuộc tranh luận kéo dài nằm ở khoảng cách giữa thành tích cá nhân và thành công tập thể. Mbappe ghi bàn, nhưng Real Madrid và tuyển Pháp không mang về những danh hiệu lớn để hoàn thiện hồ sơ của anh.

Siêu kinh điển vừa qua đại diện cho một hình ảnh thuận lợi đúng dấu ấn cá nhân, những bàn thắng của Mbappe trực tiếp đem về chiến thắng trước đối thủ vừa lập kỷ lục khởi đầu mùa giải toàn thắng.

Trong khi đó, Lamine Yamal đến lễ trao giải bằng con đường khác. Anh là ngôi sao xuất sắc trong những tập thể chiến thắng, với chức vô địch La Liga cùng Barcelona và World Cup cùng Tây Ban Nha.

Sức thuyết phục của cầu thủ trẻ vượt ra ngoài các con số. Những pha đi bóng, đường chuyền mở khóa hàng thủ và khả năng kéo đối phương khỏi vị trí giúp đồng đội có thêm không gian.

Lamine Yamal nhạt nhòa Siêu kinh điển, nhưng thành công về khía cạnh tập thể. Ảnh: RMCF

Khi nói về Quả bóng vàng, Yamal nhắc đến Messi, Ronaldinho và niềm vui mà họ đem lại cho người xem.

Trận đấu mờ nhạt ở Camp Nou tạo ra tương phản khó tránh trước giờ trao giải, nhưng hồ sơ của Yamal được xây dựng qua cả mùa bóng. Cũng như Mbappe, anh chờ được đánh giá bằng toàn bộ hành trình ấy.

Đêm nay, lễ trao Quả bóng vàng tại London sẽ công bố lựa chọn của các nhà báo. Mbappe mang theo dư âm cú đúp Siêu kinh điển, còn Yamal chờ xem mùa giải thành công cùng các đồng đội có đưa mình tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất.