Khoảng đêm nay 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội từ 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường tràn xuống, Bắc bộ rét trở lại

Từ ngày 24–25/11, khu Bắc bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất vùng núi 11–14 độ C, trung du và đồng bằng 14–16 độ C. Từ sáng 24/11, gió Đông Bắc ở vịnh Bắc bộ mạnh cấp 6–7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11 Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11 khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ 24–26/11/2026 từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có vừa, cục bộ mưa to đến rất to, phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm.

Khoảng 27–29/11 khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to.