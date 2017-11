Đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 10 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Miền Bắc chuyển rét, Hà Nội rét nhất 14 độ C. Ảnh minh họa Việt Linh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng chiều và đêm nay (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Ngày mai (1/12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh so với đợt rét đậm, rét hại vừa qua ở miền Bắc.

Từ chiều nay, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8. Từ ngày mai (01/12) vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 -7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, từ ngày mai (1/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 4/12.

Triệu Quang