Đêm nay (30-9), không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội

Không khí lạnh dự kiến gây mưa rào rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố. Ảnh: Trung Nguyên.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Từ đêm nay (30-9), một khối không khí lạnh yếu tràn về khiến khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Không khí lạnh sẽ kéo nền nhiệt trong hai ngày 1 và 2-10 giảm từ 2-3 độ C so với hôm nay (30-9). Nền nhiệt độ trong hai ngày tới theo đó vẫn duy trì ở mức trên 30 độ C.

Đến khoảng ngày 4 và 5-10, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh hơn khiến thời tiết khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ giảm thêm đáng kể.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nền nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ dự kiến sẽ giảm xuống ngưỡng 20 - 23 độ C. Kèm theo đó là mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to.

Từ đêm ngày 5 sang ngày 6-10, dải mưa mở rộng xuống phía Nam, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, ngắt chuỗi ngày nắng ráo trước đó.

Trên phạm vi toàn quốc, các đợt mưa dông đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin nhận định thời tiết để chủ động ứng phó.