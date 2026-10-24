Đêm mặn nồng với chồng cũ tưởng mở lối đoàn tụ, nào ngờ câu hỏi về con trai khiến người phụ nữ tỉnh ngộ

Ngày quyết định ly hôn, Yến không nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc trong những lời lẽ cay nghiệt đến vậy. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, cô và Tâm vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng giữa hai người chẳng còn sự ấm áp. Những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, thay vào đó là thái độ lạnh nhạt và những lần tranh cãi căng thẳng.

Khi bụng Yến ngày một lớn, Tâm càng tỏ ra khó chịu. Anh cho rằng vợ đã có quan hệ với người đàn ông khác trước khi hai người chính thức chấm dứt hôn nhân.

“Thật không ngờ! Chưa rời khỏi tôi mà cô đã mang thai với người khác rồi”, Tâm buông lời mỉa mai.

Đối diện với sự cay nghiệt của người từng đầu ấp tay gối, Yến không còn muốn giải thích. Cô chỉ lạnh lùng đáp rằng anh nên quan tâm đến cuộc sống của mình, bởi có lẽ anh chưa từng thực sự hiểu cô.

Sau nhiều năm ly hôn, Yến dần mở lòng trước sự theo đuổi của Tâm, nhưng những nghi ngờ từ quá khứ vẫn là rào cản khiến cả hai khó tìm lại niềm tin. Ảnh minh họa

Câu trả lời khiến Tâm nổi giận. Trong lúc mất bình tĩnh, anh giơ tay tát vợ. Yến ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt. Điều khiến cô đau đớn không chỉ là cái tát, mà còn là việc người từng hứa sẽ yêu thương, bảo vệ mình lại có thể đối xử như vậy.

Ngay sau đó, Yến yêu cầu Tâm rời khỏi nhà. Cô hiểu rằng một cuộc hôn nhân dù kéo dài bao lâu cũng không thể duy trì nếu hai người không còn niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau.

Sau ly hôn, người phụ nữ tự gây dựng cuộc sống mới

Những tháng ngày sinh con và chăm sóc hai đứa trẻ trôi qua trong nhiều vất vả. Yến may mắn nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ ruột và cả bố mẹ chồng cũ. Tâm thỉnh thoảng đến thăm con, nhưng giữa anh và Yến gần như không còn sự kết nối.

Không cho phép mình chìm mãi trong đau khổ, Yến tập trung làm việc, nhận thêm việc ngoài giờ và chắt chiu từng khoản thu nhập để nuôi con. Cô hiểu rằng nếu muốn các con có cuộc sống tốt hơn, bản thân phải học cách tự đứng vững.

Khi con trai út lên 3 tuổi, cuộc sống của Yến đã dần ổn định. Cô có thể tự mua ô tô, thuê người giúp việc và dành thời gian chăm sóc bản thân. Người phụ nữ từng tiều tụy vì hôn nhân giờ trở nên tự tin, xinh đẹp và độc lập hơn.

Có nhiều người đàn ông chủ động theo đuổi, nhưng Yến không dễ rung động trước những lời ngọt ngào. Những gì đã trải qua khiến cô thận trọng hơn trong chuyện tình cảm, đồng thời hiểu rõ giá trị của cuộc sống mà mình đã vất vả xây dựng.

Trong khi đó, Tâm từng kết hôn với người phụ nữ mà Yến cho rằng đã xen vào cuộc hôn nhân của họ. Yến không chủ động tìm hiểu về cuộc sống của chồng cũ cho đến khi con gái kể rằng người phụ nữ ấy thường xuyên cáu gắt, khiến bố buồn lòng.

Một thời gian sau, cô bé thông báo Tâm và vợ đã ly hôn. Kể từ đó, Tâm xuất hiện ở nhà Yến thường xuyên hơn. Khi thì anh lấy cớ đưa các con đi chơi, lúc lại rủ cô cùng mua sắm đồ dùng cho bọn trẻ, đôi khi còn đề nghị hai người đi ăn riêng.

Ban đầu, Yến giữ khoảng cách. Nhưng khi nhận ra Tâm liên tục tìm cách gần gũi, cô không thể phủ nhận cảm giác hãnh diện khi người đàn ông từng khiến mình tổn thương nay lại chủ động theo đuổi.

Những buổi gặp gỡ dần trở nên tự nhiên hơn. Tâm không còn lạnh lùng như trước mà biết hỏi han, quan tâm và chủ động chia sẻ việc chăm sóc con. Những thay đổi ấy khiến Yến bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thời gian đã giúp cả hai trưởng thành hơn.

Đêm gần gũi khiến Yến tin chồng cũ đã thay đổi

Những bữa cơm có đủ các thành viên dần mang lại cảm giác ấm áp mà Yến từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại. Đôi khi, nhìn các con vui vẻ bên bố mẹ, cô tự hỏi nếu ngày trước cả hai biết lắng nghe nhau nhiều hơn, liệu cuộc hôn nhân có đi đến kết cục như vậy hay không.

Một buổi tối, sau khi các con đã ngủ, Yến và Tâm ở bên nhau. Những khoảng cách được tạo nên bởi giận dữ, tổn thương và những năm tháng xa cách dường như tạm thời biến mất.

Sau nhiều năm không còn là vợ chồng, họ lại tìm thấy sự gần gũi quen thuộc. Với Yến, trải nghiệm ấy mang đến cảm xúc khác hẳn những gì cô từng biết. Cô nhận ra sự thân mật không đơn thuần là đáp ứng mong muốn của đối phương, mà còn cần có sự quan tâm, nâng niu và tôn trọng từ cả hai phía.

Tâm ôm Yến, nói rằng anh đã nhớ cô rất nhiều. Dù không đáp lại bằng lời, cô vẫn âm thầm hy vọng người đàn ông trước mặt đã thực sự thay đổi.

Yến không vội nghĩ đến chuyện tái hôn. Cô chỉ mong cả hai có thể bắt đầu lại một cách chậm rãi, chân thành và không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng, niềm tin vừa được nhen nhóm ấy nhanh chóng bị thử thách.

Tưởng có thể bắt đầu lại với chồng cũ, Yến đau lòng khi Tâm bất ngờ đặt câu hỏi về thân phận của con trai út, khơi lại những tổn thương cô từng cố gắng vượt qua. Ảnh minh họa

Một câu hỏi về con trai út khiến mọi hy vọng tan biến

Tối hôm sau, Yến và Tâm gửi các con cho ông bà rồi cùng ra ngoài ăn tối. Không khí thoải mái khiến cô gần như quên đi những tổn thương cũ. Tâm kể chuyện công việc, hỏi han cuộc sống của cô, sau đó bất ngờ chuyển sang một vấn đề khiến Yến không kịp chuẩn bị tinh thần.

“Anh hỏi em chuyện này nhé… Thằng Khoai là con ai vậy?”, Tâm ngập ngừng.

Yến sững người, chiếc thìa trên tay cũng khựng lại. Cô biết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì. Khoai chính là con trai của Tâm, nhưng người đàn ông từng là chồng cô dường như vẫn chưa thể gạt bỏ những nghi ngờ từ nhiều năm trước.

Yến nhìn Tâm, cố tìm kiếm sự hối lỗi trong ánh mắt anh. Thế nhưng, điều cô nhận thấy lại là sự bất an và ghen tuông.

Tâm giải thích rằng anh đã nhiều lần muốn hỏi nhưng sợ khiến cô tức giận. Anh khẳng định mình còn tình cảm với Yến, song mỗi khi nhìn Khoai, những chuyện cũ lại hiện về, khiến anh không ngừng nghi ngờ liệu mình có bị lừa dối hay không.

Nghe những lời ấy, Yến chỉ biết cười chua chát. Cô từng nghĩ việc Tâm quay lại, quan tâm đến các con và chủ động vun đắp mối quan hệ là dấu hiệu cho thấy anh đã trưởng thành. Nhưng hóa ra, sâu trong lòng anh, những hoài nghi năm xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Điều khiến Yến đau lòng không chỉ nằm ở câu hỏi về huyết thống của một đứa trẻ. Nó còn nhắc cô nhớ đến quãng thời gian mình phải chịu những lời buộc tội cay nghiệt, những ngày tháng khó khăn khi mang thai và sinh con, cùng sự cô độc trong hành trình gây dựng cuộc sống sau ly hôn.

Cô đã tự mình vượt qua những thời điểm gian nan nhất, nuôi con khôn lớn và từng bước tạo dựng sự nghiệp. Khi Tâm quay lại, Yến tưởng rằng anh đã hiểu những tổn thương mình gây ra và sẵn sàng đặt niềm tin vào cô thêm một lần nữa.

Nhưng chỉ bằng một câu hỏi, Tâm khiến cô nhận ra rằng sự gần gũi giữa hai người chưa đồng nghĩa với việc những vết thương cũ đã được chữa lành.

Anh có thể ôm cô, nói nhớ cô và mong muốn quay lại, nhưng vẫn chưa thể buông bỏ những nghi ngờ đã khiến cuộc hôn nhân trước đây tan vỡ.

Yến không muốn đánh đổi lòng tự trọng để nối lại tình xưa

Sau bữa tối, Yến trở về nhà trước. Cô không lớn tiếng trách móc Tâm, cũng không muốn tiếp tục tranh luận. Trong lòng cô, dường như có điều gì đó vừa khép lại.

Những ngày tiếp theo, Tâm liên tục gọi điện, nhắn tin và tìm cách gặp cô. Yến không vội trả lời. Cô cần thời gian để bình tâm, suy nghĩ xem điều mình mong muốn thực sự là một cuộc đoàn tụ hay chỉ là cảm giác hạnh phúc nhất thời khi được người cũ quan tâm.

Yến hiểu rằng Tâm có quyền được biết sự thật về con trai. Khoai cũng có quyền nhận được tình yêu và sự chăm sóc của cha. Nhưng việc làm cha và chuyện tình cảm giữa hai người là hai vấn đề khác nhau, không thể đánh đồng.

Cô từng yêu Tâm sâu đậm, từng hy vọng hôn nhân sẽ mang lại cho mình một mái ấm bền vững. Sau đổ vỡ, cô đã mất nhiều năm để học cách vượt qua đau khổ, tự nuôi con và tìm lại sự tự tin.

Những nỗ lực ấy không phải để cô trở nên mạnh mẽ hơn rồi lại quay về với vị trí của người phụ nữ phải liên tục chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng.

Yến không phủ nhận tình cảm dành cho Tâm có thể vẫn còn. Nhưng cô hiểu rằng tình yêu, nếu thiếu lòng tin và sự tôn trọng, khó có thể trở thành nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài.

Cô có thể tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ, nhưng không có nghĩa phải trao thêm một cơ hội chỉ vì người cũ muốn quay về. Lần này, Yến muốn đưa ra lựa chọn bằng sự tỉnh táo, thay vì để cảm xúc nhất thời quyết định tương lai.

Sau tất cả, điều cô cần không phải một người đàn ông quay lại vì cô vẫn xinh đẹp, hấp dẫn, mà là người có thể yêu thương cô bằng sự chân thành và tin tưởng. Bởi không ai nên phải đánh đổi lòng tự trọng chỉ để đổi lấy cơ hội đoàn tụ với người từng làm mình tổn thương.