Đem lại nụ cười cho trẻ em dị tật môi, vòm miệng vùng khó khăn

Khám sáng lọc cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh môi, vòm miệng. Ảnh: TTXVN phát

Ngay từ sáng sớm, hơn 200 gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh đã đưa con đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để được khám, sàng lọc. Với nhiều gia đình, chương trình không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị mà còn mở ra cơ hội để trẻ cải thiện chức năng, diện mạo, tự tin hòa nhập cộng đồng. Chị H’Văng Kdoh, xã Ea Tul cho biết, chị đưa con tới bệnh viện để khám sứt môi. Gia đình rất cảm ơn và mong muốn con được phẫu thuật để cháu có nụ cười tươi, phát triển bình thường như bao trẻ em khác.

Chương trình dự kiến khám sàng lọc cho khoảng 200 trẻ em và người lớn bị dị tật khe hở môi - vòm (hàm ếch), dị tật hàm mặt và các dị tật khác. Ảnh: TTXVN phát

Đây là năm thứ 8 chương trình phẫu thuật nụ cười được triển khai tại Đắk Lắk. Năm nay, chương trình có sự tham gia của các tình nguyện viên y tế đến từ nhiều bệnh viện lớn như: Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba... Dịp này, chương trình khám sàng lọc cho khoảng 200 trẻ em và người lớn bị dị tật khe hở môi - vòm (hàm ếch), dị tật hàm mặt và các dị tật khác.

Qua sàng lọc, các trường hợp được chỉ định sẽ phẫu thuật tạo hình từ ngày 25-29/9 tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Trẻ em được chỉ định phẫu thuật, chữa trị sẽ được miễn phí 100% chi phí khám và phẫu thuật, nhà tài trợ hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian điều trị.

Thông qua chương trình, người bệnh đủ điều kiện có thêm cơ hội tiếp cận phẫu thuật chuyên môn, góp phần cải thiện chức năng, diện mạo và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt đối với trẻ em, sự can thiệp kịp thời có ý nghĩa trong quá trình phát triển, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Ngoài việc khám và phẫu thuật miễn phí, nhà tài trợ hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân đến khám một phần chi phí đi lại, ăn uống và lưu trú trong thời gian điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay chương trình được triển khai sớm hơn so với những năm trước, mang thêm niềm vui đến trẻ em không may mắc dị tật. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp, vận động các nguồn lực xã hội hướng tới nhiều chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh, điều trị dị tật cơ xương khớp, vận động.

Tặng quà cho các bệnh nhân tham gia khám và phẫu thuật khe hở môi-hở hàm ếch. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông tin, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Việc được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở và phẫu thuật giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, khắc phục dị tật, tự tin học tập, lao động và hòa nhập xã hội.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã chủ động bố trí nhân lực, phòng bệnh, máy móc và trang thiết bị, điều tiết việc tiếp nhận bệnh nhân, phối hợp với các cơ sở y tế khác nhằm tập trung nguồn lực cho đợt phẫu thuật thiện nguyện, bảo đảm các ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hiệu quả.

Bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình hằng năm, duy trì các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt phối hợp với các tổ chức, đơn vị tài trợ hỗ trợ khám, điều trị miễn phí cho hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk, với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; 2.152 trẻ được khám và điều trị nha khoa với kinh phí hơn 600 triệu đồng.