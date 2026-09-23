Đêm khuya, cháu nhậu say về ẩu đả khiến cậu ruột tử vong

Chiều 23/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành (SN 1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đỗ Thành.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 19/9/2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc ông Đỗ Mót (SN 1972) được phát hiện tử vong tại nhà, với vết thương ở vùng đầu. Phòng CSHS cùng Công an xã Đại Lộc và các đơn vị nhanh chóng xác minh, điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi; triệu tập làm việc với những người liên quan.

Ông Mót là cậu ruột và sống cùng nhà với Thành. Sau khi điều tra, Công an làm rõ, xác định đối tượng gây án là Đỗ Thành. Theo điều tra, vào tối 18/9, Thành đến nhà anh Cao Hoàng Vũ (SN 1986) để ăn nhậu. Khoảng 20 giờ 20 phút, thấy Thành say, mất kiểm soát nên anh Vũ chở Thành về nhà.

Ông Mót đi ra ngoài và la lối thì Thành ôm lại khiến cả hai cùng ngã xuống nền xi măng. Thấy ông Mót bị thương ở đầu, anh Vũ báo Công an xã Đại Lộc và cùng lực lượng Công an đưa ông Mót đến bệnh viện.

Sau khi sơ cứu, ông Mót không đồng ý nhập viện điều trị nên trở về nhà vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Sau đó, Thành và ông Mót tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát.

Trong quá trình này, Thành đẩy khiến ông Mót ngã và vùng đầu đập vào bờ tường. Thành về phòng ngủ. Đến sáng 19/9, ngủ dậy, Thành thấy cậu nằm dưới nền nhà, sau đầu có vết máu chạy đi lấy xe máy để chở cậu đi bệnh viện nhưng sau đó ông Mót đã tử vong.

Cơ quan Công an xác định, Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau, gây thương tích cho ông Mót, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.