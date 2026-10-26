Đêm 'không ngủ' vì BigBang của 45.000 khán giả ở Mỹ Đình

G-Dragon đã quá ấn tượng về một đêm “không ngủ” của khán giả Hà Nội sau concert đầu tiên của BigBang tại Sân vận động Mỹ Đình tối 24/10. Trưởng nhóm BigBang lướt mạng suốt đêm và thả tim cho những video liên quan đến sự kiện. Còn Taeyang tâm sự không bao giờ có thể quên sự cuồng nhiệt của 45.000 khán giả, trong khi Daesung rất nhiều lần nhấn mạnh anh ấn tượng và yêu mến sự nhiệt huyết, đầy năng lượng của khán giả Việt như thế nào.

Đó là những gì đã diễn ra ở đêm concert cuối cùng trong hành trình đến với Việt Nam của BigBang.

Cùng lúc ấy, một bình luận của fan quốc tế về tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt trong concert BigBang lan truyền trên mạng xã hội. "Nói về độ bùng nổ fanchant thì có lẽ không đâu qua được fan Việt Nam", người này viết sau khi xem được fancam màn trình diễn Tonight của BigBang ở Mỹ Đình.

Điều này phần nào cho thấy sức lan tỏa của concert, không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý từ bên ngoài.

Đêm diễn thứ hai của BigBang tại Hà Nội vào tối 25/10 tiếp tục thu hút khoảng 45.000 khán giả, với những màn fanchant cuồng nhiệt và loạt bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm.

Sân vận động Mỹ Đình tối 25/10 được phủ kín bởi 45.000 khán giả.

45.000 khán giả hòa giọng cùng BigBang

Tối 25/10, BigBang trở lại sân khấu Mỹ Đình trong đêm diễn thứ hai thuộc chuyến lưu diễn thế giới XX : COSMOS. Sức nóng từ đêm đầu tiên tiếp tục được duy trì. Khoảng 45.000 khán giả phủ kín các khán đài, tạo nên biển ánh sáng vàng từ những chiếc Bang Bong.

Giữ đúng kịch bản của đêm diễn trước, BigBang mở màn bằng Fantastic Baby. Ngay khi 3 thành viên xuất hiện, hàng chục nghìn khán giả lập tức đứng dậy, nhảy và hát theo những giai điệu quen thuộc. Tiếp đó, nhóm duy trì nhịp độ sôi động.

Sau 20 năm hoạt động, nhiều ca khúc của BigBang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Vì thế, ở những bản hit như Fantastic Baby, Tonight hay If You… người hâm mộ đồng thanh hát theo, thậm chí có thời điểm lấn át cả tiếng nhạc. Hiệu ứng này càng rõ ở phần sau khi nhóm chuyển sang những tiết mục trầm lắng, giàu cảm xúc.

Taeyang lôi cuốn khán giả bằng giọng hát đẹp và những bước nhảy quyến rũ.

G-Dragon, Taeyang và Daesung phải thay nhau đảm nhận những phân đoạn vốn được thể hiện bởi các thành viên khác trong quá khứ. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có thế mạnh riêng để bù đắp khoảng trống. G-Dragon nổi bật với phong thái trình diễn lôi cuốn và những đoạn rap mang dấu ấn cá nhân. Daesung sở hữu giọng hát nội lực, đặc biệt ở các nốt cao. Trong khi đó, Taeyang gây ấn tượng nhờ giọng hát giàu cảm xúc, thần thái sân khấu cuốn hút cùng khả năng vũ đạo điêu luyện.

Ở một concert kéo dài khoảng 3 tiếng với cường độ biểu diễn cao, việc sử dụng hát đè là điều khó tránh khỏi. Tại concert Mỹ Đình, phần hỗ trợ này nhìn chung ở mức vừa đủ, không làm mất đi cảm xúc của khán giả. Các thành viên vẫn thể hiện được sự vững vàng trong những đoạn hát chay, cho thấy khả năng làm chủ sân khấu sau nhiều năm hoạt động.

Ba màu sắc riêng trong phần trình diễn solo

Sau khoảng một giờ đầu tiên, concert chuyển sang phần biểu diễn cá nhân, mở màn bằng Daesung. Khác với phong cách thường thấy ở các sân khấu Kpop, nam ca sĩ mang đến những tiết mục pha trộn màu sắc nhạc trot Hàn Quốc, tạo không khí hài hước và dí dỏm. Hando Chogua là một trong những màn trình diễn thể hiện rõ nét màu sắc khác biệt này.

Taeyang tiếp nối với hình ảnh quyến rũ và giàu năng lượng. Xuất hiện trong chiếc áo khoác da để lộ cơ bụng săn chắc, nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động sân vận động bằng Ringa Linga. Phong thái trình diễn mạnh mẽ, kết hợp giọng hát và vũ đạo nam tính, sexy, hấp dẫn, ca sĩ khiến khán giả liên tục hưởng ứng, hòa mình theo từng giai điệu.

Không chỉ biểu diễn trên sân khấu, Taeyang còn xuống khu vực khán giả để giao lưu, ký tặng và nhảy cùng người hâm mộ. Khoảnh khắc này tiếp tục cho thấy sức hút của thành viên BigBang, đặc biệt ở khả năng kết nối trực tiếp với khán giả.

G-Dragon nổi bật với phong cách trình diễn cá tính, riêng biệt.

Phần solo của G-Dragon mang màu sắc khác biệt với Power, Crayon và Crooked. Trái với sự hài hước của Daesung hay phong cách quyến rũ của Taeyang, thủ lĩnh BigBang thể hiện cá tính phóng khoáng, tự do qua trang phục, cách di chuyển, thần thái, lối trình diễn và những đoạn rap đặc trưng.

Tuy nhiên, đây cũng là phần bộc lộ rõ hơn hạn chế về vocal của G-Dragon. Khi không có sự hỗ trợ từ hai thành viên còn lại, nam nghệ sĩ sử dụng hát đè nhiều hơn. Ở một số thời điểm, giọng của rapper bị lấn át bởi phần beat, khiến hiệu quả âm thanh đôi khi chưa thực sự trọn vẹn.

Khoảng 21h, sau phần trình diễn cá nhân, cả 3 thành viên trở lại sân khấu với Bang Bang Bang - ca khúc được đông đảo khán giả chờ đợi. Bầu không khí tại Mỹ Đình một lần nữa bùng nổ. Nhóm tiếp tục biểu diễn Stupid Liar, BiiiG, Home Sweet Home… cùng những ca khúc khác, kết nối các giai đoạn trong sự nghiệp.

Sân khấu hoành tráng nhưng còn điểm đáng tiếc

Xét tổng thể, concert BigBang tại Mỹ Đình được đầu tư mạnh về âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu. Hệ thống màn hình LED khổng lồ trải dài trên sân, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, tạo nên không gian trình diễn hoành tráng quy mô lớn. Các đoạn video chuyển tiếp giữa những phần của chương trình cũng được thể hiện mượt mà, giúp trải nghiệm thị giác liền mạch hơn.

Đáng chú ý, hệ thống màn hình có độ đồng bộ cao với diễn biến trên sân khấu, hạn chế độ trễ, nhiễu giúp khán giả theo dõi màn trình diễn sống động, rõ nét hơn. Thay vì dựa vào bối cảnh sân khấu cầu kỳ, concert tập trung vào nghệ sĩ, âm nhạc và công nghệ, phù hợp với định hướng trình diễn thiên về tính giải trí của chương trình.

Daesung mang đến màu sắc hài hước, dí dỏm qua cả phần trình diễn solo lẫn giao lưu.

Tuy nhiên, cách tiếp cận tối giản cũng khiến sân khấu đôi lúc thiếu điểm nhấn về dàn dựng. Ngoài hệ thống LED, hiệu ứng ánh sáng và sự hỗ trợ của vũ công trong một số tiết mục, chương trình gần như không xây dựng bối cảnh riêng cho từng phần biểu diễn. Sức hút vì thế phụ thuộc phần lớn vào các thành viên, khả năng trình diễn và sự hưởng ứng của khán giả.

Concert cũng không xây dựng mạch câu chuyện mà chủ yếu tái hiện hành trình 20 năm của BigBang thông qua những ca khúc được phát hành ở nhiều giai đoạn. Cách sắp xếp này giúp người hâm mộ sống lại những dấu mốc quen thuộc trong sự nghiệp nhóm, dù chưa tạo ra một câu chuyện nghệ thuật có cấu trúc rõ nét.

Một hạn chế nằm ở những khoảng trống giữa các phần của chương trình. Dù BigBang biểu diễn liên tục trong phần lớn thời lượng, gần như không có nhiều thời gian nghỉ hay giao lưu, một số đoạn chuyển tiếp vẫn để lộ khoảng lặng. Việc thiếu các hoạt động bên lề hoặc phương án lấp đầy những khoảng chờ khiến nhịp chương trình vốn đang rất sôi động đôi lúc bị gián đoạn.

Ở phần cuối, BigBang lựa chọn những ca khúc mang tinh thần tươi sáng, lạc quan. Still Life khép lại đêm diễn, như lời nhắn gửi đến người hâm mộ sau hành trình hai thập kỷ. Trong bối cảnh nhóm đã trải qua nhiều thay đổi về đội hình và những giai đoạn gián đoạn, việc 3 thành viên cùng đứng trên sân khấu Mỹ Đình vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng V.I.P.

Hai đêm diễn tại Hà Nội cho thấy sức hút của BigBang không chỉ nằm ở những bản hit đã quen thuộc với nhiều thế hệ, mà còn ở khả năng duy trì sự kết nối với người hâm mộ sau 20 năm. Dù vẫn có những hạn chế nhỏ về dàn dựng, sự cuồng nhiệt của khoảng 45.000 khán giả mỗi đêm diễn đã tạo nên bầu không khí khó quên tại Mỹ Đình.

Sau khi concert thứ 2 kết thúc, đám đông người hâm mộ dường như vẫn chưa thỏa mãn. Họ nán lại sân Mỹ Đình, tiếp tục reo hò, cùng nhau hát, nhảy múa tưng bừng theo các ca khúc của thần tượng. Có thể một đêm "không ngủ" nữa lại diễn ra như cách G-Dragon miêu tả về sự cuồng nhiệt hiếm có của khán giả Việt.

Cả các thành viên BigBang và khán giả đã có một đêm nhạc khó quên.