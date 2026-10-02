Đêm khai mạc ấn tượng của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Tối 1/10, tại không gian Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai-năm 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai.”

Trước giờ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO ông Lazare Eloundou Assomo đã tham quan không gian văn hóa của gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Tại đây, những nét đặc trưng về nghệ thuật, trang phục, di sản và ẩm thực được giới thiệu, mở ra cơ hội để khách tham quan tìm hiểu văn hóa nhiều vùng đất ngay giữa lòng Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh vai trò của di sản trong việc kết nối các nền văn hóa và kiến tạo tương lai. “Di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng; nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cho biết, việc gần 50 quốc gia cùng hội tụ tại Hà Nội, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc trong không gian hòa bình là hành động có ý nghĩa đối với sứ mệnh xây dựng hòa bình của UNESCO. Ông cũng nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là không gian phù hợp để tổ chức lễ hội, bởi những lớp di sản trải dài hơn một thiên niên kỷ phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa. “Văn hóa không chỉ sống trong các viện lưu trữ. Văn hóa sống khi con người tiếp xúc, chia sẻ và mở lòng để văn hóa lay động tâm hồn”, ông Lazare phát biểu tại lễ khai mạc.

Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức đúng vào năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và ngay tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, một trong những biểu tượng tiêu biểu của chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình, phồn thịnh của dân tộc Việt Nam; một không gian giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ, trao truyền, sáng tạo, lan tỏa thông điệp sâu sắc và giàu ý nghĩa “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai.”

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn, quy tụ 39 tiết mục với sự tham gia của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Các ca khúc mang âm hưởng tự hào về đất nước, con người Việt Nam như Welcome to Việt Nam, Bắc Bling, Made in Việt Nam, Người ơi, người ở đừng về... vang lên trên sân khấu qua phần trình diễn của Xuân Hinh, Hoàng Bách, Chu Bảo Quế, Hòa Minzy, Tuấn Cry, Trúc Nhân, Đức Phúc cùng các vũ đoàn, nhà hát.

Xen kẽ là những màn trình diễn đậm bản sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Lào, Pakistan, Peru, Campuchia, Israel, Ukraine, Bangladesh, Azerbaijan...

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô, nội dung và hình thức trải nghiệm phong phú (45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sỹ thuộc 5 châu lục).