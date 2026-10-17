Đêm khai hội Mường Lò với tinh hoa Xòe Thái

Ngày 16.10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra tại sân vận động Nghĩa Lộ (Lào Cai) với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai mạc

Sân khấu Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được dàn dựng với hình ảnh núi rừng Tây Bắc và các tiết mục biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc

Đông đảo người dân và du khách có mặt tại sân vận động Nghĩa Lộ, theo dõi chương trình nghệ thuật của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Tâm điểm đêm hội là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp và 2.026 nghệ nhân, diễn viên, đồng bào Thái địa phương đã tạo nên màn đại xòe quy mô lớn, khẳng định sức sống của di sản trong đời sống đương đại

Sắc màu Tây Bắc được tái hiện qua các hoạt động trình diễn đường phố với 8 khối dân tộc, quy tụ 400 nghệ nhân và người dân

Tiếng khèn, sắc phục truyền thống của người Mông, những chiếc quạt trong điệu múa Thái, âm vang cồng chiêng của người Mường cùng làn điệu then, tiếng đàn tính của người Tày hòa quyện tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng Tây Bắc

Đông đảo người dân, du khách đến xem, quay phim

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Khi lợi ích từ du lịch gắn với cộng đồng, người dân sẽ có thêm động lực gìn giữ và phát huy di sản; di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền trong đời sống mỗi ngày”.

Lễ hội góp phần đưa nghệ thuật Xòe Thái đến gần hơn với du khách, quảng bá bản sắc văn hóa Mường Lò và tạo thêm sức hút cho du lịch Lào Cai

NGUYỄN HOÀN