Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo đang diễn ra tại Hồng Kông và như mọi khi, cuộc chiến nhan sắc giữa các sao nữ lại diễn ra đầy gay cấn. Cho đến lúc này, Bạch Lộc được xem là mỹ nhân xinh đẹp nhất thảm đen Weibo với bộ váy kiêu sa như một đóa hồng bừng nở.

Thiết kế tối giản nhưng đầy sang trọng giúp nữ diễn viên khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn cùng layout trang điểm sắc sảo càng tôn lên nhan sắc kiêu kỳ của Bạch Lộc, giúp cô thu hút mọi ánh nhìn.

Dương Tử khá an toàn với bộ váy dạ hội mềm mại, thướt tha. Trong bộ ảnh do phòng làm việc tung ra, nữ diễn viên có tạo hình nhẹ nhàng nữ tính với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ.

Nhưng khi chính thức bước lên thảm đen Weibo, Dương Tử lại búi tóc khiến cô có phần già dặn hơn bình thường. Lâu nay, nhiều cư dân mạng vẫn nhắn nhủ Dương Tử hãy tìm kiếm stylist khác khi cô thường gặp phải trang phục không tôn dáng, kiểu tóc và trang điểm chưa giúp thăng hạng nhan sắc.

Mạnh Tử Nghĩa cũng chọn tạo hình kiêu sa, sang chảnh và đậm chất hoài cổ. Làn da trắng mịn giúp nữ diễn viên càng hợp hơn với màu son đỏ rực.

Nhiều khán giả cho rằng Mạnh Tử Nghĩa hơi gầy gò và khuyên nữ diễn viên nên tăng cân cho vóc dáng cân đối, nhìn giàu sức sống hơn. Hoặc kiểu tóc xõa, uốn lọn to cũng sẽ giúp gương mặt Mạnh Tử Nghĩa nhìn mềm mại hơn.

Chi Pu cũng là khách mời đặc biệt trong Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo. Ngôi sao đến từ Việt Nam nhanh chóng ghi điểm với bộ váy đen dáng đuôi cá khoe vóc dáng mảnh mai, chất liệu lấp lánh như tỏa sáng dưới ánh đèn. Xét về tạo hình lẫn khí chất, Chi Pu không hề kém cạnh các sao nữ hàng đầu Hoa ngữ.