Đêm hội tụ và vinh danh 'Women in Tech APAC'

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đang được tổ chức tại TPHCM. Chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night” tập trung chuyển hóa các ý tưởng nghị sự thành cơ hội hợp tác thiết thực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR HCMC), khẳng định C4IR HCMC sẽ đóng vai trò đầu mối nòng cốt, tổng hợp các đề xuất tác động lên WEF và cộng đồng quốc tế, góp phần hiện thực hóa các giải pháp công nghệ phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR HCMC) phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DU

Đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, bà Melisa Atassi, Trưởng nhóm phụ trách hợp tác, chuyển đổi công nghiệp và năng lượng thuộc Mạng lưới C4IR - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình hợp tác đa bên.

Bà Melisa Atassi, Trưởng nhóm phụ trách hợp tác, chuyển đổi công nghiệp và năng lượng thuộc Mạng lưới C4IR - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát biểu. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo bà Melisa Atassi, trước sự bùng nổ công nghệ và nguy cơ phân mảnh toàn cầu, việc thiết lập các kênh hợp tác đáng tin cậy là yêu cầu cấp thiết. Hiện nay, mạng lưới C4IR quy tụ 22 trung tâm tại 18 quốc gia, hoạt động dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: triển khai tri thức toàn cầu tại địa phương, nâng tầm thực tiễn địa phương ra thế giới và tăng cường hợp tác liên trung tâm.

Lễ vinh danh “Women in Tech APAC” tại chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night”. Ảnh: ĐÌNH DU

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ vinh danh “Women in Tech APAC” lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM. Chương trình đã trao 9 danh hiệu cao quý dành cho các nữ lãnh đạo, cá nhân và tập thể xuất sắc có đóng góp tích cực cho khoa học công nghệ.