Đêm hội Trung thu ấm áp dành cho thiếu nhi vùng cao Nà Hỳ

Chương trình do Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện. Ảnh minh họa

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút, do Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện. Trong không gian Trung thu gần gũi, các em nhỏ xã vùng cao Nà Hỳ sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, xem phim và cùng gia đình hòa mình vào không khí vui tươi của ngày hội.

Không chỉ mang tiếng hát và những thước phim đến với thiếu nhi, chương trình còn gửi gắm sự quan tâm, động viên đối với những học sinh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Một đêm vui ngay tại địa phương sẽ giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, thưởng thức nghệ thuật và đón mùa trăng năm nay với nhiều niềm vui, kỷ niệm.

Hoạt động được tổ chức theo Kế hoạch số 3829/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Nà Hỳ giai đoạn 2026–2030.

Việc đưa chương trình biểu diễn và chiếu phim lưu động về cơ sở không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân mà còn thể hiện sự đồng hành thiết thực, lâu dài của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với xã vùng cao Nà Hỳ.

Khi sân khấu sáng đèn, các tiết mục nghệ thuật vang lên và những thước phim bắt đầu trình chiếu, sân Quảng trường xã Nà Hỳ sẽ thực sự trở thành không gian chung của niềm vui, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho trẻ em các dân tộc trong mùa Trung thu năm 2026.