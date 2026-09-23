Đêm hội trăng rằm – Vui tết Trung thu ở Mường Chanh
Tối ngày 22/9, Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La phối hợp cùng Đoàn xã Mường Chanh và nhà trường tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm – Vui tết Trung thu” năm 2026, cho các cháu thiếu nhi các bản trên địa bàn xã.
Tham gia chương trình, các em được giao lưu, chơi các trò chơi tập thể và tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em thêm gắn kết.
Cũng tại đêm hội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh đã trao 10 suất quà gồm sách, vở, bút viết, ba lô, bình nước cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 500 suất bánh kẹo để các em cùng phá cỗ Trung thu. Tổng giá trị chương trình hơn 30 triệu đồng. Những phần quà thể hiện sự sẻ chia, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/dem-hoi-trang-ram-vui-tet-trung-thu-o-muong-chanh-88HR8HXvR.html