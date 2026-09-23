Đêm hội trăng rằm – Vui tết Trung thu ở Mường Chanh

Học sinh Trường Tiểu học Mường Chanh biểu diễn tại đêm hội.

Tham gia chương trình, các em được giao lưu, chơi các trò chơi tập thể và tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em thêm gắn kết.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Học sinh Trường Tiểu học Mường Chanh tham gia trả lời các câu hỏi tại đêm hội.

Học sinh Trường Tiểu học Mường Chanh nhận quà khi tham gia các trò chơi, trả lời câu đố.

Cũng tại đêm hội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh đã trao 10 suất quà gồm sách, vở, bút viết, ba lô, bình nước cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 500 suất bánh kẹo để các em cùng phá cỗ Trung thu. Tổng giá trị chương trình hơn 30 triệu đồng. Những phần quà thể hiện sự sẻ chia, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Các em học sinh Trường Tiểu học Mường Chanh phá cỗ Trung thu.