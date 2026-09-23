Đêm hội trăng Rằm: 'Trung thu Đảo Ngọc' tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4

Chương trình văn nghệ

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Vùng dự và chỉ đạo hoạt động.

Tham dự còn có đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ khối Cơ qua BTL Vùng cùng hơn 200 em thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, nhân viên đang sinh sống tại Phú Quốc.

Tại đêm hội các cháu thiếu niên, nhi đồng được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày Tết Trung thu với các hoạt động: Xem tiểu phẩm, liên hoan văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, biểu diễn xiếc, múa Lân, rước đèn Trung thu, hái hoa dân chủ, phá cỗ trăng rằm…

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật phát biểu

Phát biểu tại chương trình Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật nhấn mạnh: Đêm Trung thu hôm nay sẽ để lại trong lòng các cháu những kỷ niệm thật đẹp về một đêm trăng rằm trên vùng biển, đảo quê hương; để mỗi gia đình thêm gắn bó, yêu thương; để tình đồng chí, đồng đội và tình cảm giữa đơn vị với hậu phương quân nhân ngày càng bền chặt; qua đó góp phần xây dựng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BTL Vùng trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2025 - 2026 (Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo)

Cũng trong dịp này, BTL Vùng trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2025 - 2026, 42 suất quà trị giá 1.000.000 đồng/suất (Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo).

Chương trình “Trung thu Đảo Ngọc” không chỉ là hoạt động vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng nơi hải đảo.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 4tặng quà cho các cháu thiếu nhi

Qua đó, tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước; góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”; giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc