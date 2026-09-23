Đêm hội trăng rằm trong ngôi trường mới ở A Lưới

Học sinh biên giới vui hội trăng rằm. (Ảnh: QT)

Chương trình trao 300 suất quà Trung thu và 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ tư chương trình được tổ chức và là lần đầu tiên diễn ra trong không gian rộng lớn của ngôi trường mới.

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên học sinh khu vực biên giới được học tập tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4.

Trong những ngày gần Trung thu, nhiều tổ chức, cá nhân đã chọn ngôi trường này làm điểm sinh hoạt văn hóa, tổ chức các hoạt động vui đón Trung thu cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay còn có hoạt động “Tay kéo Biên phòng”, khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”, cùng các hoạt động văn nghệ, múa lân, giao lưu và trao quà, học bổng thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trong đêm Trung thu, Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 sáng bừng giữa thung lũng. (Ảnh: QT)

Không khí đêm hội có sự tham gia tích cực của học sinh. Các em liên tục reo hò, cổ vũ; nhiều học sinh tự tin biểu diễn, bắt nhịp tốt với âm nhạc trên sân khấu. Với những người thường xuyên đến A Lưới, sự tự tin của học sinh trong các tiết mục biểu diễn là một điểm đáng chú ý.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cho biết đây là năm đầu tiên thầy và trò được học tập trong ngôi trường khang trang.

Theo ông, chương trình là tình cảm của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân dành cho học sinh vùng biên giới.