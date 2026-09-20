Đêm hội Trăng rằm trao niềm vui, tiếp sức đến trường

Chương trình do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức tại Trường Tiểu học Dương Đức Hiền vào tối 19-9 thu hút đông đảo phụ huynh và thiếu nhi trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường trao quà tới các em thiếu nhi. Ảnh: Vân Thư

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương cho biết, chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Trung thu không chỉ là dịp để thiếu nhi vui chơi, giao lưu mà còn là thời điểm để cộng đồng dành nhiều hơn sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.

Từ tinh thần đó, Đêm hội được tổ chức với không gian nhiều màu sắc. Hàng trăm chiếc đèn lồng được trang trí trong khuôn viên trường; mâm cỗ với hoa quả, bánh kẹo và những con vật ngộ nghĩnh tạo hình từ củ, quả thu hút sự thích thú của các em thiếu nhi.

Tiết mục múa lân thu hút các em nhỏ. Ảnh: Vân Thư

Múa lân, các tiết mục văn nghệ do chính thiếu nhi Thuận An biểu diễn cùng màn xiếc vui nhộn của chú hề Saclo tạo nên không khí sôi động, giúp các em có một buổi tối Trung thu đáng nhớ.

Điểm nhấn của chương trình là những phần quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức đã trao 20 chiếc xe đạp, 36 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một túi quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; đồng thời trao hơn 1.000 suất quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Dương Đức Hiền - phân hiệu Lệ Chi.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vân Thư

Nguồn quà được huy động từ Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã cùng các nhà tài trợ.

Với những em còn gặp khó khăn về điều kiện đi lại, chiếc xe đạp không chỉ là món quà Trung thu mà còn là phương tiện gắn với việc đến trường hằng ngày. Những suất quà được trao đúng dịp cũng là sự động viên đối với các em và gia đình, góp phần để các em có một mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp hơn.

Đáng chú ý, cách tổ chức Đêm hội cho thấy sự kết hợp giữa tạo sân chơi và chăm lo thiết thực cho thiếu nhi. Bên cạnh việc tạo không gian vui chơi để mọi trẻ em cùng đón Trung thu, địa phương dành nguồn lực cụ thể cho những em còn nhiều khó khăn, qua đó đưa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đến gần hơn với nhu cầu thực tế.

Niềm vui của các em nhỏ khi được tham dự chương trình. Ảnh: Vân Thư

Sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và các nhà hảo tâm đã góp thêm nguồn lực để chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho trẻ em.

Với nhiều em nhỏ, tiếng trống múa lân, ánh đèn lồng hay mâm cỗ có thể trở thành ký ức đẹp của một mùa Trung thu. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc xe đạp để đến trường hay một phần quà được trao đúng lúc còn mang theo một ý nghĩa khác, đó là sự sẻ chia và niềm tin rằng trên hành trình lớn lên, các em luôn có gia đình và cộng đồng đồng hành.