Đêm hội Trăng rằm toả sáng biên cương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu dự chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Về phía tỉnh Thanh Hoá, có đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đồng thời, "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" năm 2026 có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, xã Mường Lát và các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể phụ huynh, học sinh trên địa bàn xã Mường Lát.

Chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thường niên trên tất cả các tỉnh biên giới, với mong muốn trao yêu thương, tặng cho các em nhỏ vùng biên một ngày phá cỗ, trông trăng thật hân hoan, phấn khởi; động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Các em nhỏ vùng biên háo hức dự Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Miền tây tỉnh Thanh Hóa được biết đến là nơi có những dãy núi cao hùng vĩ, những cánh rừng đại ngàn xanh thẳm và những bản làng bình yên nằm nép mình bên sườn núi. Nơi đây là mái nhà chung của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc qua bao thế hệ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Xã Mường Lát là một trong những xã nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Vùng đất biên cương nơi phên dậu Tổ quốc, địa hình chủ yếu là núi cao, đời sống của người dân và giao thông còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, vượt lên tất cả, các em thiếu niên, nhi đồng vùng cao, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn chăm ngoan, hiếu học, giàu nghị lực và mang trong mình những ước mơ đẹp về tương lai. Trên những con đường đến trường quanh co bên sườn núi, trong những mái trường nơi biên cương Tổ quốc, các em vẫn ngày ngày nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi vùng biên Mường Lát - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

"Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" năm 2026 bao gồm tiết mục múa lân, hoạt cảnh "Trăng rằm bản em", phóng sự "Trăng biên cương - chắp cánh ước mơ" và các tiết mục văn hóa, văn nghệ.

Mâm cỗ Trung thu, tiết mục múa lân và các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Trung tướng Vũ Trung Kiên; Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thái đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu.