'Đêm hội Trăng rằm' thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang
Tối 25/9, tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” năm 2026. Tiếng trống hội, màn múa lân và những tiết mục nghệ thuật đã mang đến cho các em thiếu nhi một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp.
Dự đêm hội có các đồng chí: Dương Minh Nguyệt, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường, đơn vị đồng hành cùng đông đảo Nhân dân và thiếu nhi trên địa bàn.
Mở đầu đêm hội, các em được hòa mình vào không khí rộn ràng của màn múa lân, sư, rồng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Chương trình tiếp tục với những bài hát về Trung thu, màn trình diễn thời trang của các người mẫu nhí, tạo nên không gian vui chơi đầy màu sắc tại Quảng trường 26/3.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, đêm hội dành sự quan tâm tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn đã trao 100 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó và 1.200 phần quà Trung thu cho các em tham dự chương trình. Những món quà gửi gắm sự động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.
Với nhiều hoạt động dành riêng cho thiếu nhi, “Đêm hội Trăng rằm” không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học 2026–2027.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/dem-hoi-trang-ram-thap-sang-uoc-mo-thieu-nhi-tuyen-quang-1f630da/