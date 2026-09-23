Đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi vùng biên Yên Khương

Chiều muộn, khi mây ngàn bắt đầu giăng ngang những đỉnh núi xã Yên Khương (Thanh Hóa), không khí tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đông đảo học sinh có mặt từ sớm để tham dự chương trình: Ảnh: Ngọc Hưng.

Hàng trăm học sinh, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương từ khắp các bản làng đổ về sân trường. Đêm hội "Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 chính thức bắt đầu trong sự háo hức của trẻ thơ.

Hàng trăm học sinh, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương từ khắp các bản làng đổ về sân trường. Ảnh: Ngọc Hưng.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh... phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình có ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo bà con nhân dân.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, nghệ sĩ và người dân trên địa bàn xã Yên Khương. Ảnh: Ngọc Hưng.

Với thông điệp "Một vầng trăng - Ngàn ước mơ", đêm hội đã thực sự biến không gian trường học vùng biên thành một thế giới cổ tích ngập tràn sắc màu. Tiếng trống hội liên hồi, những điệu múa lân sư rồng sôi động cùng các tiết mục ảo thuật, xiếc đặc sắc đã khiến các em nhỏ không thể rời mắt.

Chương trình có sự tham gia của hai nghệ sĩ quen thuộc: NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long với những màn tung hứng dí dỏm, duyên dáng đã mang đến những trận cười giòn tan, khắc ghi một ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp cho trẻ em nơi đây.

Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là hình ảnh "Cây Ước mơ". Những quả hồng xinh xắn được gửi đến các em từ nhiều ngày trước, giờ đây trở thành nơi gửi gắm bao điều ước hồn nhiên.

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Lắng nghe những tâm tư ấy, chương trình đã hiện thực hóa ước mơ ngay trên sân khấu. Em Lương Ánh Nguyệt vỡ òa hạnh phúc khi nhận được một bộ bàn ghế học tập mới tinh; em Ngân Bảo Hân rạng rỡ đón nhận chiếc máy tính bảng, món quà không chỉ hỗ trợ việc học mà còn là chiếc cầu nối giúp em rút ngắn khoảng cách địa lý để nhìn thấy mẹ mỗi ngày.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng khẳng định, tỉnh luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, cũng như tri ân các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm đã chung tay mang lại một mùa Trung thu ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Hưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá mong muốn các thầy cô tiếp tục tâm huyết dìu dắt học sinh, các doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, và các em nhỏ luôn chăm ngoan, học giỏi để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Không dừng lại ở những giá trị tinh thần, "Đêm hội trăng rằm" còn mang đến những hỗ trợ thiết thực. Ông Tô Anh Dũng cùng lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao 50 suất học bổng cho các em học sinh mồ côi, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Đêm hội “Trung thu cho em” tại xã Yên Khương. Video: Ngọc Hưng.