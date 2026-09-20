Đêm hội trăng rằm thắp sáng nụ cười học sinh vùng cao Thanh Hóa

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Món quà nhỏ, niềm vui lớn

Ngày 19/9, Sở Y tế Thanh Hóa, Hội Công tác xã hội Thanh Hóa cùng các tổ chức từ thiện phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao” tại Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng (Thanh Hóa).

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Y tế, Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại Thanh Hóa; Đoàn Thanh niên Sở, Hội Công tác xã hội Thanh Hóa, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ cùng thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa mong muốn mang đến cho học sinh vùng cao một mùa Trung thu trọn vẹn.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, gần 500 học sinh được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ, trò chơi, phá cỗ Trung thu và giao lưu cùng các đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, lần đầu tiên nhiều em được trải nghiệm một bữa tiệc buffet ngay tại trường. Những món ăn vốn không quen thuộc với học sinh vùng cao trở thành niềm vui bất ngờ trong đêm hội.

Học sinh hào hứng với bữa tiệc trong chương trình.

Em Lò Tuấn Kiệt, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng, vui vẻ chia sẻ: “Lần đầu tiên con được ăn món gà rán jollibee, con rất thích”. Với các em, những món quà và trải nghiệm giản dị ấy đã làm nên một đêm Trung thu đặc biệt, khi niềm vui được hiện hữu qua từng ánh mắt, nụ cười.

Đông đảo phụ huynh cũng đến tham dự cùng các con.

Em Ngân Công Chuẩn, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng, bộc bạch rằng em rất vui khi được tham gia đêm hội cùng các bạn, được rước đèn, phá cỗ và nhận những phần quà ý nghĩa. “Em mong năm nào chúng em cũng có một đêm Trung thu vui như thế này”, Chuẩn chia sẻ.

Tiếp thêm động lực đến trường

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập; đồng thời trao 500 suất quà gồm bánh kẹo, sữa và dụng cụ học tập cho các em học sinh tham dự chương trình.

Nhà trường cũng được trao tặng 1 tivi Smart 65 inch, phục vụ công tác giảng dạy trực quan, ứng dụng chuyển đổi số và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cùng nhiều đầu sách để nhà trường bổ sung vào thư viện.

Nhà trường đón nhận 1 tivi Smart 65 inch cùng nhiều đầu sách từ đoàn công tác.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, chia sẻ, trẻ em là những mầm non tương lai, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tuy nhiên, tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và đời sống của các em vẫn còn không ít khó khăn. Với phương châm “Lấy cộng đồng làm mục tiêu phục vụ”, tuổi trẻ ngành Y tế cùng các đơn vị đồng hành mong muốn mang đến cho học sinh vùng cao một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và niềm tin yêu mà các cô chú, anh chị trong đoàn công tác gửi đến các em”, ông Lê Văn Cường nói.

Đêm hội khép lại trong tiếng cười, ánh đèn lồng và niềm vui của các em nhỏ.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa mong các em dù còn nhiều khó khăn vẫn luôn giữ vững tinh thần hiếu học, chăm ngoan, vâng lời thầy cô, cha mẹ; nỗ lực trở thành những người có ích, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Đón nhận những tình cảm từ đoàn công tác, ông Lương Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng, bày tỏ cảm ơn Sở Y tế, Báo Giáo dục và Thời đại, Hội Công tác xã hội Thanh Hóa cùng các đơn vị tài trợ đã dành sự quan tâm cho học sinh địa phương.

Theo ông Phúc, những phần quà được trao tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm niềm vui và động lực học tập.

Đêm hội khép lại trong tiếng cười, ánh đèn lồng và niềm vui của các em nhỏ. Từ những món quà giản dị, một mùa Trung thu ấm áp đã được trao gửi, để những ước mơ nhỏ bé nơi vùng cao tiếp tục được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.