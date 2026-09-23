Đêm hội trăng rằm tại xã Trường Sơn
Chiều 23/9, tại Trường tiểu học và THCS Trường Xuân (xã Trường Sơn), Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho hơn 360 em thiếu nhi.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi dành cho các em học sinh, như: Văn nghệ chào mừng, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, trò chơi “Đoán đúng, có thưởng”, múa lân sư rồng và phá cỗ Trung thu.
Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và các đơn vị tài trợ đã trao 25 góc học tập, 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 97 suất đồ dùng học tập thiết yếu, gồm: Cặp sách, vở cho học sinh nhà trường. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho thiếu nhi vùng cao.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/dem-hoi-trang-ram-tai-xa-truong-son-6f13d37/