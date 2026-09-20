Đêm hội trăng Rằm May 10 năm 2026: '80 năm – Trăng vàng May 10'

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng 15 triệu đồng cho Tổng Công ty May 10. Ảnh: Hoàng Anh

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là các khu phố được thiết kế thành những không gian trải nghiệm riêng, vừa mang màu sắc truyền thống, vừa kết hợp những hoạt động mới mẻ, hiện đại.

Lãnh đạo May 10 tặng quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Hoàng Anh

Quảng trường ánh sáng là khu vực trung tâm, được trang trí với hệ thống ánh sáng, sân khấu và các điểm check-in mang dấu ấn 80 năm May 10, tạo nên không gian lung linh để các em cùng gia đình vui chơi, chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm.

Phố vui chơi sôi động với các trò chơi như: ném vòng, ném tiêu, nhà hơi, nhà bóng, tập làm lính cứu hoả… Các em còn được tham gia những hoạt động sáng tạo, tự tay làm những món quà nhỏ từ vật liệu tái chế, qua đó khám phá sự khéo léo và thêm yêu thiên nhiên, môi trường…

Sự kiện mang đến nhiều niềm vui cho các em. Ảnh: Hoàng Anh

Phố văn hóa nghệ thuật đưa những nét đẹp truyền thống đến gần hơn với các em nhỏ qua “Góc Quan họ Trăng vàng”, các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian và “Góc giai điệu tuổi thơ” – nơi các em được hát, được chơi và hòa mình vào những giai điệu thân quen.

Phố tương lai mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại với các hoạt động tương tác, mini game tìm hiểu về Trung thu và May 10, cùng những trải nghiệm AI, 3D, mix & match sản phẩm may mặc, giúp các em khám phá công nghệ theo cách trực quan, sinh động.

Phố ẩm thực là điểm hẹn hấp dẫn của cả gia đình.

Đặc biệt, tại chương trình, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã trao những phần quà Trung thu tới các cháu là con cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao bánh kẹo dành tặng các em thiếu nhi tham dự. Đây là sự quan tâm thiết thực, thể hiện nét đẹp văn hóa và tinh thần chăm lo của May 10 đối với gia đình người lao động.