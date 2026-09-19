Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Phước Hậu

Tối 19-9, tại Trường THCS Phước Hậu - Phân hiệu Phước Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND xã Phước Hậu tổ chức Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.

Các đại biểu và thiếu nhi tham dự đêm hội trăng rằm.

Tham dự chương trình có anh Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hậu và đơn vị đồng hành, tài trợ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy xã Phước Hậu và đơn vị tài trợ trao quà cho thiếu nhi.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, UBND xã Phước Hậu và đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao quà cho thiếu nhi.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân - sư - rồng, phá cỗ Trung thu và nhận những phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 650 phần quà Trung thu, trị giá 70 triệu đồng; 3.000 hộp sữa, 750 lồng đèn và bánh kẹo, trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi xã Phước Hậu.

Tiết mục trống hội.

Múa lân rộn ràng tại đêm hội trăng rằm.

Đêm hội mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, yêu thương. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn, đội đối với thiếu nhi, nhất là các em ở địa bàn còn khó khăn.