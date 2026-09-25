Đêm hội trăng rằm - gắn kết yêu thương

Các bạn nhỏ háo hức trong Đêm hội trăng rằm.

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành dịp để trẻ em được vui chơi, sum họp bên gia đình và đón nhận những tình cảm yêu thương. Với các gia đình công chức, người lao động VKSND khu vực 2, đêm hội năm nay không chỉ mang đến cho các cháu một buổi tối vui vẻ mà còn tạo thêm một khoảng thời gian để các gia đình cùng gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng không khí Trung thu trong sự gắn kết của tập thể.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh – Viện trưởng VKND khu vực 2 gửi lời chúc đến các cháu thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ VKSND, Viện trưởng VKSND khu vực 2 gửi lời chúc các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tập tốt và có một mùa Trung thu thật vui vẻ, ý nghĩa. Đồng chí chia sẻ, Trung thu là ngày hội của thiếu nhi nhưng cũng là dịp để mỗi gia đình thêm sum vầy, để cha mẹ có thêm thời gian đồng hành cùng con và để những người trong một tập thể có cơ hội gần gũi, sẻ chia với nhau nhiều hơn.

"Đối với mỗi công chức, người lao động, sự quan tâm và đồng hành của gia đình luôn là nguồn động viên quan trọng trong công việc; vì vậy, chăm lo cho các cháu cũng là một cách để tập thể thể hiện sự quan tâm đến đời sống của mỗi gia đình. Đồng chí mong muốn các cháu luôn được lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc của gia đình, không ngừng học tập, rèn luyện; đồng thời mong mỗi gia đình tiếp tục là điểm tựa, cùng đồng hành để xây dựng tập thể VKSND khu vực 2 ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Màn múa lân đắc sắc tại chương trình.

Sau những lời chúc thân tình, không khí đêm hội trở nên rộn ràng với tiếng trống và màn múa lân. Những bước múa vui nhộn cùng sự hào hứng của các cháu đã mở đầu cho một buổi tối đầy tiếng cười. Trong không gian ấy, các cháu cùng tham gia các trò chơi, giao lưu và thưởng thức những tiết mục văn nghệ. Sự hồn nhiên, tự tin của các em trong từng hoạt động đã mang đến niềm vui không chỉ cho các cháu mà còn cho các bậc phụ huynh đang cùng theo dõi, cổ vũ.

Các cháu thiếu nhi tham gia trò chơi.

Giữa không khí vui tươi của đêm hội, những phần quà Trung thu được trao gửi đến các cháu như một lời chúc nhỏ dành cho tuổi thơ. Những món quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm của tập thể đối với các cháu – những thành viên nhỏ tuổi trong các gia đình công chức, người lao động của đơn vị.

Khi các hoạt động vui chơi dần khép lại, các gia đình cùng quây quần phá cỗ Trung thu. Dưới ánh đèn và không khí thân tình của đêm hội, các cháu có thêm những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, cha mẹ; còn các gia đình có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ và lưu lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Và những món quà ý nghĩa dành tặng cho các bạn nhỏ.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm – Gắn kết yêu thương” được tổ chức từ sự quan tâm của cấp ủy, Lãnh đạo Viện và sự đồng hành của công chức, người lao động trong đơn vị. Mỗi sự góp sức, dù ở những phần việc khác nhau, đều góp phần tạo nên một đêm Trung thu gần gũi, vui tươi và ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ.

Không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi, chương trình còn là dịp để sự gắn kết giữa các gia đình trong đơn vị được bồi đắp qua những khoảnh khắc đời thường. Từ sự quan tâm dành cho các cháu, sự đồng hành của cha mẹ đến những phút giây cùng nhau vui chơi, phá cỗ, tinh thần đoàn kết và tình cảm giữa các thành viên trong tập thể được lan tỏa một cách tự nhiên.