Đêm hội trăng rằm cho gần 700 thiếu nhi xã Suối Dầu

Tối 21-9, tại Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu - Phân hiệu 2 Khánh Hòa - Jeju, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Dầu phối hợp với Chùa Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Dầu) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tham gia chương trình có gần 700 thiếu nhi là học sinh Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu - Phân hiệu 2 Khánh Hòa - Jeju và trẻ em tại thôn Suối Lau.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh đến từ Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu - Phân hiệu 2 Khánh Hòa - Jeju.

Tiết mục "Sáng hơn cả ánh trăng" của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Suối Dầu - Phân hiệu 2 Khánh Hòa - Jeju.

Tiết mục "Cuội cờ" của thiếu nhi đến từ Chùa Linh Sơn Pháp Ấn.

Tại đêm hội, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân do học sinh của trường và con em phật tử Chùa Linh Sơn Pháp Ấn biểu diễn; tham gia rước đèn ông sao trong không khí vui tươi, ấm áp.

Đèn ông sao đi đầu trong màn rước đèn ông sao.

Tiết mục "Rước đèn ông sao" đã mang đến không khi vui nhộn cho các cháu thiếu nhi.

Dịp này, Ban tổ chức trao gần 700 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Mỗi phần quà trị giá 70.000 đồng, do các mạnh thường quân tài trợ.

Các cháu thiếu nhi xếp hàng nhận quà Trung thu.

Chương trình thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu.

MÃ PHƯƠNG