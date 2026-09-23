Đêm hội trăng rằm ấm áp nơi biên giới Thanh Hóa

Tối 22.9, tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương (Thanh Hoá), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, UBND xã Yên Khương tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, với thông điệp “Một vầng trăng - Ngàn ước mơ”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao những phần quà Trung thu ý nghĩa đến các em học sinh

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, học sinh Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân...

Những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho đêm hội Trung thu

Đặc biệt, phần giao lưu của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long mang đến nhiều tiếng cười, tạo nên không khí gần gũi, vui tươi cho các em nhỏ vùng biên.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long giao lưu cùng các em học sinh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh Thanh Hóa luôn xác định chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng, miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng tặng quà cho em Lương Ánh Nguyệt và Ngân Bảo Hân tại chương trình

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với giáo dục vùng biên.

Một điểm nhấn của chương trình là “Cây Ước mơ”, nơi những quả hồng trở thành nơi gửi gắm ước vọng của các em. Có em mong trở thành cô giáo, bác sĩ, bộ đội, công an; có em chỉ mong gia đình luôn bình an và có thêm điều kiện học tập.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long trao những phần quà ý nghĩa, mang niềm vui Trung thu đến các em học sinh vùng biên

Từ những ước mơ ấy, em Lương Ánh Nguyệt được tặng một bộ bàn ghế học tập; em Ngân Bảo Hân được tặng một chiếc máy tính bảng để hỗ trợ việc học, phát triển năng khiếu và kết nối với mẹ qua các cuộc gọi video.

Thông qua câu chuyện “Chiếc đèn của Mây” và “Ước mơ hồng”, chương trình gửi đến các em thông điệp về sự kiên trì, sẻ chia và đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương hào hứng tham gia đêm hội

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện. Hơn 1.000 phần quà Trung thu cũng được trao tới học sinh.

Các em nhỏ tham gia hoạt động “Cây Ước mơ”, gửi gắm những ước nguyện của mình trong đêm hội Trung thu tại Yên Khương (Thanh Hoá)

Đêm hội góp phần mang đến cho trẻ em Yên Khương một mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy, đồng thời lan tỏa sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em vùng biên, tiếp thêm động lực để các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.