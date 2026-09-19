'Đêm hội trăng rằm' ấm áp đến với thiếu nhi vùng biên

Trao quà “Tiếp sức em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới.

Với chủ đề “Trung thu cho em - Thắp sáng ước mơ”, Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thiếu niên, nhi đồng. Chương trình đặc biệt là sẻ chia khó khăn với các em nhỏ đang sinh sống, học tập tại địa bàn vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em thiếu nhi cùng phụ huynh đã được hòa mình vào không khí vui tươi qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia nhiều trò chơi dân gian và nhận những chiếc lồng đèn lung linh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, tiếp thêm động lực bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội Trăng rằm.

Em Nông Thanh Tú, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đăk Mai phấn khởi chia sẻ: "Em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia đêm hội hôm nay. Tại đây, chúng em không chỉ được chơi trò chơi, xem văn nghệ, múa lân mà còn được nhận lồng đèn và những phần quà Trung thu thật ý nghĩa. Sự quan tâm của các cô chú, anh chị giúp chúng em cảm nhận được sự ấm áp và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Em hứa sẽ luôn chăm ngoan, cố gắng học tập thật tốt hơn".

Tại chương trình, Ban Tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã chuẩn bị các phần phá cỗ và trao tặng 720 phần quà Trung thu đến các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, 100 suất quà “Tiếp sức em đến trường” cũng đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới.

Trẻ em vùng biên xã Bù Gia Mập tham gia trò chơi trong chương trình Đêm hội Trăng rằm.

Ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập chia sẻ: Có được chương trình hôm nay là nhờ sự quan tâm, phối hợp và chung tay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và những tấm lòng dành cho thiếu nhi. Ban Tổ chức cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm, hỗ trợ và chung tay để mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Từ sự phối hợp trong chương trình hôm nay, Ban Tổ chức mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong thời gian tới; cùng nhau tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và cộng đồng; đặc biệt là những chương trình hướng về cơ sở, đến với những địa bàn và những hoàn cảnh còn khó khăn.

Trao quà Trung thu cho trẻ em vùng biên xã Bù Gia Mập.

Xã Bù Gia Mập là xã biên giới giáp Campuchia, địa bàn rộng, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Khoảng 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người S'tiêng và M'nông.