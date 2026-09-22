Đêm hội Trăng rằm ấm áp cùng thiếu nhi phường Ba Đình

Các em thiếu nhi rạng rỡ với đèn ông sao trong Đêm rằm Trung thu tại phường Ba Đình. Ảnh: Khánh Huy

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Dân Huy, thời gian qua, phường tổ chức nhiều hoạt động để các em được vui chơi, học tập và rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Chương trình Liên hoan các môn thi hè thu hút gần 300 thiếu nhi tham gia. Đoàn Thanh niên tổ chức các lớp kỹ năng cho gần 500 lượt thanh thiếu nhi, trao 40 suất học bổng tiếng Anh và chọn cử 10 em tham gia lớp học bơi miễn phí.

Công tác chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tặng quà cho 114 trẻ em, tổng kinh phí 57 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã nhận đỡ đầu 8 em, hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng.

Lãnh đạo phường Ba Đình chụp ảnh cùng các đội đạt giải trong phần thi trang trí mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Khánh Huy

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ đã trao 3 máy tính bảng, 7 suất học bổng và 54 suất quà. Các chi hội khuyến học tại tổ dân phố khen thưởng 2.710 học sinh, với kinh phí hơn 251 triệu đồng.

Tại đêm hội, lãnh đạo UBND và các đoàn thể phường Ba Đình đã trao các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND phường ông Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh mỗi phần quà, suất học bổng đều gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia dành cho thiếu nhi.

Phường mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để có thêm nhiều sân chơi bổ ích, chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ông nói.

Lãnh đạo phường Ba Đình tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khánh Huy

Tại chương trình, phường Ba Đình đã khen thưởng các tập thể tổ chức tốt hoạt động hè năm 2026, trao quà Trung thu cho đại diện thiếu nhi của 18 tổ dân phố và trao giải cuộc thi trưng bày mâm cỗ Trung thu.

Đêm hội khép lại bằng phần phá cỗ trong không khí vui tươi, rộn ràng. Ánh trăng rằm cùng những món quà nhỏ đã mang đến cho các em một mùa Trung thu thêm ấm áp và đáng nhớ.