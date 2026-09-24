Đêm hội 'Trăng ấm Đồng Quặng' cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Đêm hội “Trăng ấm Đồng Quặng” tại điểm trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất – cơ sở 2 (thành phố Quảng Ninh) bắt đầu bằng những màn múa lân rộn ràng, hoạt cảnh Chú Cuội – Chị Hằng và đoàn rước đèn nối dài theo tiếng trống hội.

Nhưng có lẽ, điều làm nên nét riêng của đêm Trung thu nơi đây lại đến từ những cô bé, cậu bé người Dao tự tin bước lên sân khấu với điệu múa Chuông, nhảy sạp – những tiết mục mang theo cả sắc màu văn hóa của quê hương.

Em Triệu Ngọc Thảo, học sinh lớp 4 chia sẻ niềm háo hức khi lần đầu tiên được tham gia biểu diễn tiết mục nhảy sạp: "Em thấy rất vui khi được cô giáo chọn vào đội văn nghệ, tham gia tiết mục nhảy sạp. Hôm nay, em được tặng một chiếc xe đạp."

Dưới ánh trăng ngày rằm trung thu, sân trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất – cơ sở 2 (thành phố Quảng Ninh) trở thành không gian của tiếng cười, ánh đèn và những niềm vui phá cỗ tuổi học trò.

Còn với em Lý Khánh Quyền, học sinh cuối cấp THCS, Trung thu năm nay sẽ được nhớ bằng một điệu múa Chuông – nét văn hóa riêng của người Dao mà em tự hào được góp mặt. Với Quyền, những mùa trông trăng không chỉ có ánh đèn, tiếng trống mà còn là những đêm hội được cùng bạn bè vui chơi, rước đèn, được tham gia các tiết mục văn nghệ và khi ra về trên tay có thêm một phần quà nhỏ.

"Năm nay cháu được tham gia vào tiết mục múa Chuông của dân tộc Dao. Nhà trường tổ chức các tiết mục văn nghệ, múa lân, và đưa học sinh đi chơi. Năm ngoái, Trung thu cũng vui cũng đẹp và mỗi lần ra về nhà trường đều có phần quà nho nhỏ mang về" - em Lý Khánh Quyền cho biết thêm.

Thôn Đồng Quặng, thuộc xã vùng cao Đồng Lâm, thành phố Hạ Long trước đây có 70% dân số là người dân tộc Dao

Để có một đêm Trung thu trọn vẹn cho các em nhỏ ở Đồng Quặng, phía sau sân khấu, tiếng trống và ánh đèn là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Đêm hội “Trăng ấm Đồng Quặng” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Không chỉ mang đến một đêm hội, chương trình còn gửi tới các em những món quà thiết thực cho năm học mới. 352 suất quà được trao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trẻ mầm non; cùng với đó là 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Thống Nhất cũng trao phần quà chung và 6 suất quà tới các em với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng.

352 suất quà cùng các suất học bổng, xe đạp và ba lô được các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội thành phố Quảng Ninh dành tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thôn Đồng Quặng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Quảng Ninh cho biết: " Hưởng ứng chuỗi hoạt động cao điểm hành động vì cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhân dịp Tết Trung thu, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng xây dựng kế hoạch và chương trình vui Tết Trung thu cho các em, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Như địa bàn miền Đông có xã Quảng Hà, bên cạnh đó cũng một phần quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Đây cũng là một chương trình xuyên suốt trong chuỗi hoạt động chương trình Trung thu này."

Cùng với những hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu, bước vào năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với học sinh như chương trình sữa học đường, hỗ trợ mượn sách giáo khoa và thí điểm đón học sinh bằng xe buýt, hỗ trợ ăn ở đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng... Những chính sách này cùng với các hoạt động xã hội hóa, chăm lo trực tiếp tại cơ sở đang tạo thêm điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển.

Đêm hội “Trăng ấm Đồng Quặng” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp chính quyền địa phương, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Ông Lê Quang Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh bày tỏ: "Hiện nay là Quảng Ninh đang thí điểm dùng các phương tiện xe buýt đưa đón ở phường trung tâm nhưng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND về đưa đón học sinh thì học sinh tiểu học cách điểm trường 4 cây số trở lên; THCS cách xa điểm trường 7 km trở lên sẽ được hỗ trợ xe đưa từ năm học này.

Ngoài bán trú ngày, các em học sinh ở đây có thể học bán trú tuần (thứ 2 đi, thứ 6 về), theo chế độ mỗi cháu được hỗ trợ khoảng 900.000 đồng/ cháu. Từ khi thành phố triển khai các chính sách này thì đồng bào dân tộc rất phấn khởi. Chúng tôi chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng với nhà trường rà soát, đảm bảo chi trả chế độ cho các đối tượng để đảm bảo đúng quy định và kịp thời."

Lãnh đạo xã Thống Nhất trao phần quà cho thiếu nhi trên địa bàn thôn Đồng Quặng.

Từ những phần quà trong đêm hội trăng rằm đến những chính sách hỗ trợ thiết thực trong năm học mới, sự chăm lo dành cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang được thành phố Quảng Ninh tiếp tục qua nhiều hoạt động thiết thực.

Đó là sự chung tay của chính quyền, nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp và những người làm công tác thiện nguyện trên hành trình trưởng thành của các em học sinh vùng khó khăn. Phía sau mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm và niềm tin được gửi gắm, để tiếp sức cho các em nhỏ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.